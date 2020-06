Juventus – Lecce 4-0: Fuga per la vittoria – Analisi e Pagelle

Come nella mitica pellicola con Pelé e Bobby Moore, la squadra di Sarri supera le difficoltà iniziali e vince dopo un buon secondo tempo. In attesa della giornata di domani i bianconeri sono in testa al campionato e tentano l’allungo a + 7. Giallorossi organizzati e tatticamente perfetti per mezz’ora, poi s’arrendeno. La salvezza si decide con la Sampdoria

Al pronti via della partita già sono chiari gli schieramenti e la filosofia di gioco delle due squadre. La Juventus col suo classico e inderogabile 4-3-3 sarriano cerca la pressione con le tre punte: Ronaldo è a sinistra, Dybala fa il centravanti e Bernardeschi sta con i piedi sulla linea laterale destra del campo per aprire la linea difensiva, schierata a cinque, da Liverani. Il Lecce rinuncia al suo castello offensivo visto con il Milan per la indisponibilità di Lapadula e la panchina di Saponara e pur con il solo Falco in avanti e nove uomini in blocco difensivo, gioca palla a terra in verticale.

Dopo venti minuti del primo tempo la bilancia tecnica della partita ci dice che la Juventus pressa poco e un lancio finalmente verticale di Pjanic, un affondo in sovrapposizione di Cuadrado, un tiro di Rabiot da fuori ancora su passaggio laterale forte del regista bosniaco, sono le uniche tre azioni degne di nota dei campioni d’Italia in carica. Troppo poco, è chiaro. Il Lecce difende senza abbassarsi in arrocco difensivo, nome moderno per definire il vecchio catenaccio, e quando può riparte. La palla è sempre verticale sulla corsia di destra per Rispoli che attacca Matuidi improvvisato centrocampista terzino senza essere uno alla Maldera, un duttile cioè. L’alfiere del Milan della stella di Liedholm 1979 era un giocatore che da terzino sapeva giocare anche a centrocampo, mentre il campione del mondo francese fatica da esterno basso a coprire lo spazio e a tenere la linea. Buona dunque la mossa di Liverani che ha prodotto un tiro pericoloso dello stesso Rispoli e uno di Mancosu, il rigorista.

Alla mezz’ora la partita svolta tatticamente. Un errore in palleggio porta Lucioni a impicciarsi con la palla nei piedi dopo un passaggio all’indietro, sull’aggressione di Bentancur il centrale del Lecce fa fallo da ultimo uomo e viene espulso. La squadra di Liverani si disunisce un po’ e la Juventus crea due palle gol nitide, ma Ronaldo alza fuori di testa a cinque metri dalla porta di Gabriel. E, poco dopo, è Bernardeschi a tirare alto dall’interno dell’area piccola su passaggio teso del portoghese. La prima frazione finisce 0-0, ed è un risultato giusto.

Nel secondo tempo il Lecce torna a cinque dietro per mantenere la copertura del fronte attaccato dai tre obici di Sarri. La Juventus, al piccolo trotto, fa pochi movimenti e il famoso percorso di gioco sarriano continua a non apparire, come Pjanic nel cuore del gioco del resto. Poi il Maurizio nazionale che parla toscano e pensa napoletano, inserisce Douglas Costa al posto di Rabiot, 4-2-4 perché serve dribbling e rapidità per scavalcare il Lecce. Il gol arriva ma da un passaggio all’indietro di Donati che trova involontariamente Dybala. Tiro sotto all’incrocio e 1-0 segnato dal grande sinistro argentino. Prima dell’ora di gioco fallo in area su Ronaldo, finalmente più reattivo nel gioco, e rigore. Il portoghese esorcizza l’errore di testa del primo tempo e segna tirando centralmente, 2-0.

La partita è in controllo e Ronaldo cerca il terzo gol, ma Gabriel para spettacolarmente il colpo di testa di re Cristiano che in questo ricorda i grandi attaccanti degli anni ’70, quelli acrobatici. Un tiro di de Ligt e una uncinata di Ramsey, un fendente di Higuain entrato a poco dalla fine, dicono che la Juventus ha vinto. Poi ne arriva la conferma in termini numerici: allungo di Ronaldo da sinistra, taglio al centro e tacco per l’argentino, il pipita entra in area e mette forte sotto la traversa 3-0. Il 4-0 di de Ligt di testa su cross da destra di Douglas Costa è il punto finale sulla partita. La Juventus momentaneamente a + 7 sulla Lazio, in attesa della sfida di Roma tra biancazzurri e Fiorentina, allunga. Le sue saranno dieci partite in cerca del nono scudetto di fila.

Il Lecce ha giocato la prima mezz’ora in maniera eccellente, ma nel secondo tempo in dieci è crollato. La prima parte della gara servirà per preparare la partita decisiva per la salvezza con la Sampdoria di mercoledì prossimo. La Juventus vince, la sua in attesa di Lazio-Fiorentina e Parma-Inter di domani, è una fuga per la vittoria.

Pagelle

Szczesny: 6 viene impegnato solo da Mancosu nel primo tempo, dirige la difesa riprendendo alcune volte i compagni e confermando che un portiere deve sempre guidare la squadra.

Cuadrado: 5,5 pochissime sovrapposizioni, nessun cross pericoloso. A questo bisogna aggiungere un passaggio all’indietro che fa arrabbiare Szczesny. Può e deve fare di più.

de Ligt: 6,5 ogni partita che passa migliora. Adesso conosce meglio il campionato italiano e sta imparando sempre più a contenere il contropiede degli attaccanti avversari. Si spinge avanti come faceva Koeman e segna di testa. Deve farlo di più, perché lui è più bravo di un grande giocatore come rambo Ronald.

Bonucci: 6 partita normale e disciplinata. Controlla la situazione. Si sta preparando per il rush finale, quello dei guerrieri che non lasceranno nulla al caso per vincere.

Matuidi: 5,5 Nel secondo tempo non corre pericoli ma con il Lecce in dieci Rispoli è costretto a rinunciare alle discese e lui non deve più difendere. Nel primo, appunto, ha sofferto le discese del terzino avversario concedendo l’unica occasione della partita giallorossa. Da rivedere nel ruolo.

Bentancur: 6 E’ bravo ma lo deve dimostrare maggiormente. Inserendosi in area ad esempio. Palleggio in controllo senza strafare. Al tiro per ora non si vede, deve provarlo con insistenza per migliorare la sua incisività. (Dal ’68 Ramsey s.v.)

Pjanic: 5 I pungoli di Sarri in conferenza stampa non sono serviti. Un lancio solo in verticale, troppo poco. Un regista come lui deve far girare la palla meglio e allungare subito sull’attacco. Poco ritmo, ancora non ci siamo ai suoi livelli.

Rabiot: 5 Un tiro da fuori parato e nessun inserimento. Incide poco per il fisico che ha. Nel secondo tempo Sarri lo sostituisce con Douglas Costa cambiando il modulo in 4-2-4 e certificando che il francese è ancora un pesce fuor d’acqua. (Dal ’52 Douglas Costa: 6,5 entra, con il Lecce in dieci, per portare dribbling e scambi stretti alla squadra. Ci riesce e il ritmo della Juventus aumenta, mentre lui trova il tempo per un assit – gol a de Ligt)

Bernardeschi: 5,5 Ancora non bene nella incisività in partita. Poco reattivo, nessun dribbling. Eppure lui col sinistro che si ritrova certo potrebbe. Quando entra Douglas Costa lo copre tatticamente in fase di non possesso arretrando e lasciando il brasiliano avanti permettendogli di non rientrare e di dedicarsi al forcing. Può e deve dare di più.

Dybala: 7,5 Il migliore dei suoi col suo sinistro adamantino e liftato. Da centravanti che sa anche arretrare per costruire il gioco, riesce a ricoprire un ruolo chiave nell’attacco juventino. E’ quello che conclude e apre col suo, ai movimenti degli altri. Gol fantastico e dalla sopraffina tecnica. (Dal ’77 Higuain: 6 scaccia i fantasmi di pensieri personali angosciosi e si riconcilia con se stesso e il calcio, segna un bel gol su assist di Ronaldo. E’ pronto in questo rush finale per giocare come Altafini nella Juventus ’73 e ’75)

Ronaldo: 6,5 Nella prima mezz’ora non riesce a entrare in partita, si innervosisce per un clamoroso gol mangiato di testa a cinque metri dalla porta. Nella ripresa affonda meglio dalla sua amata sinistra: segna il rigore della sicurezza e poi scambia con Higuain per il 3-0. Incita la squadra a dare sempre il massimo, sta tornando anche leader.

Sarri: 6,5 Prepara una squadra nelle intenzioni aggressiva, ma poco incisiva invece nel primo tempo. Nella ripresa legge bene lo sviluppo del gioco e rinuncia al dogma del 4-3-3 inserendo Douglas Costa per passare al 4-2-4 e favorire gli scambi stretti nei 16 metri. Un buon segno questo, la lettura dei cambi è dote importantissima in un coach.

Le parole di Maurizio Sarri: “Ho visto una partita più sofferta dal punto di vista fisico, abbiamo iniziato a carburare dopo un po’. Giocando ogni tre giorni è abbastanza normale. La superiorità numerica ci ha aiutato. Dobbiamo continuare a fare risultato, pensiamo a noi stessi”. “Higuain? Ha passato un momento difficile, a livello personale e globale. Quando è tornato ha avuto l’infortunio, ora si sta rimettendo a posto. Son contento che abbia subito segnato. È sicuramente un giocatore importante che ci darà tanto in questo finale di stagione”

