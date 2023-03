Juventus, le ultime sul rinnovo di Di Maria

Il contratto del numero 22 scadrà a giugno e i bianconeri vogliono rinnovarglielo, ma tutto dipenderà dal fatidico 19 aprile

Il Fideo è pronto a rimanere alla Juventus un altro anno. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti positivi tra la dirigenza bianconera e gli agenti dell’argentino e la permanenza a Torino almeno fino al 2024 è sempre più probabile. Attualmente Di Maria guadagna 6,5 milioni a stagione ma la Juve vorrebbe abbassare lo stipendio visti i 35 anni del campione del mondo.

Per l’ufficialità bisognerà attendere almeno il 19 aprile, data ormai nota a tutti i tifosi bianconeri, per capire come andrà la prossima stagione della Juve e se sarà in Champions League, fattore molto importante per il rinnovo del Fideo.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Davide Farina