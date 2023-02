Juventus, le ultime sul rinnovo di Danilo

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha già dato disponibilità a vestire ancora bianconero. Il tutto si è rallentato dopo i problemi giudiziari della società

Sembrava tutto fatto per il rinnovo biennale di Danilo, ma i problemi giudiziari della Juve e i cambi societari hanno bloccato qualsiasi trattativa, compresi i rinnovi. Il brasiliano andrà in scadenza nel 2024 e ha già palesato alla società la sua volontà di rimanere a Torino. Ora sta alla nuova dirgenza juventina fare uno sforzo per tenere in rosa il classe ’91, riconosciuto da molti come uno dei leader dello spogliatoio e molto utile ad Allegri per la sua esperienza e duttilità.

Fonte foto: juventusnews24.com

Davide Farina