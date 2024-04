Juventus-Lazio, torna Vlahovic. Tudor con Immobile

Tempo di lettura meno di un minuto

Alle 21 scatta la prima partita delle semifinali di andata di Coppa Italia. Dal primo minuto gli attaccanti principi delle due squadre

Juventus-Lazio, andata della semifinale di Coppa Italia a Torino. I bianconeri vanno alla ricerca del riscatto dopo un 2024 in campionato da incubo con appena sette punti in nove partite. L’ultima sconfitta proprio tre giorni fa all’Olimpico contro la squadra di Tudor per 1-0. Allegri ritrova Dusan Vlahovic, squalificato in campionato, dopo il rosso che aveva rimediato contro il Genoa. Tra le novità anche Perin al posto di Szczesny. A centrocampo, Locatelli con McKennie e Rabiot. Quanto alla Lazio, Tudor dovrebbe rilanciare Immobile, con Guendouzi dal primo minuto in mezzo al campo. Patric preferito a Casale.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gazzetta.it