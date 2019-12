Juventus-Lazio 1-3. Il cielo sopra Riad è biancoazzurro. Analisi e Pagelle

Lo stesso risultato del campionato permette a Mister Inzaghi di conquistare il sedicesimo trofeo trofeo in casa biancoceleste

Ci sono giocatori che rimangono nella storia del Club per imprese epiche o per aver regalato momenti indimenticabili per la squadra. Era infatti il 2013 quando, al famoso minuto 71′ Senad Lulic è entrato nel cuore dei tifosi per quel memorabile gol nella finale di Coppa Italia vinta contro i cugini della Roma. E dopo poco più di 6 anni, tra le dune di Riad, in una finale di Supercoppa sponsorizzata dai petroldollari, e dopo due giri di lancette del suo incipit storico, il capitano della Lazio si è visto arrivare un pallone crossato da Lazzari e deviato da Parolo che lo ha fatto entrare definitivamente nell’Olimpo biancoazzurro. Poi a concludere le danze c’è stato Cataldi, che di sangue biancoazzurro nelle vene ne sa qualcosa da quando cominciava a scendere in campo, con una punizione al limite della perfezione, un vero mix tra la storica “foglia morta” di Mariolino Corso e la “maledetta” di un certo Pirlo, che è andata a togliere proprio quella ragnatela sotto l’incrocio che nulla può Szczesny.

Ecco, possiamo riassumerla così la finale di Coca-Cola Supercup (o Supercoppa Italiana per i nostalgici come me); ma in mezzo ci sono stati tanti altri episodi che hanno portato ad un altro 3-1 per la Banda Inzaghi a distanza di poco più di due settimane.

Cambia l’arena, cambiano i marcatori, ma il risultato è sempre lo stesso: questa Lazio può essere la terza incomoda per la lotta al titolo; e i numeri sono tutti dalla parte di Inzaghi. Ma andiamo con ordine.

I gol pesanti che decretano che la migliore tra chi lo scorso anno si è cucito il tricolore sul petto e chi, ha alzato il trofeo nazionale, sono arrivati nel secondo tempo; ma anche nella prima frazione c’è da registrare un ottima Lazio al cospetto di una buona Juventus.

Classico 4-3-1-2 di Sarri con la linea difensiva formata da De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce e tandem centrale Bonucci-Demirel, linea mediana con Pjanic davanti la difesa e Betancur e Matuidi pronti a sfrecciare sulle fasce, Dybala come trequartista a servire la coppia CR7 e Higuain. D’altra parte, Inzaghi conferma il suo 3-5-2 classico con Radu-Acerbi-Luiz Felipe nel tridente difensivo, davanti a Strakosha; Lazzari e Lulic sulle fasce, i tre tenori sulla mediana quali Luis Alberto, Leiva e Milinkovic-Savic, coppia d’attacco formata dal capocannoniere Ciro Immobile in coppia con El Tuco Correa.

A sbloccare i tabelloni del King Saud University Stadium di Riad ci pensa Luis Alberto che dopo 16 giri di lancette raccoglie un appoggio del solito Milinkovic-Savic per un destro chiurgico alle spalle di Szczeny.

La Juve, dalla sua, sente il contraccolpo e prima ci prova con il solito CR7 servito dal pepita, ma la conclusione si perde sul fondo; poi al 33′ è la lazio a farsi risentire dalle parti di Szczesny, complice anche la non sicurezza della retroguardia bianconera. Bianconeri chiudono la prima frazione all’attacco, e complice anche una respinta corta di Strakosha che portano il risultato in parità: minuto 45′ Ronaldo calcia con il destro dai 32 metri, Strakosha respinge, ma Dybala, nel classico ruolo di rapace di palloni corregge in rete da pochi passi.

Nella ripresa, nessuna delle due squadre vuole affondare il coltello, per non sentirsi scoperta in fase difensiva, ma le occasioni tardano ad arrivare. I biancocelesti, ci provano con Correa sugli sviluppi di un corner, che attraversa tutta l’area avversaria dove Lulic si inserisce con in tempi giusti e sfodera l’arma che l’ha reso immortale nella storia del club biancoazzurro: il suo classico piattone sul secondo palo mette k.o. la difesa bianconera e regala il momentaneo 2-1 per i ragazzi di inzaghi. La Juve si riversa in avanti ma la difesa laziale si mostra sempre pronta all’occorrenza. Dopo un gol annullato a Correa in posizione di off-side, in pieno recupero c’è spazio per l’espulsione di Bentancur che atterra al limite dell’area Parolo, e l’opera d’arte firmata Cataldi per il definitivo 1-3 che regala alla Lazio il suo più bel regalo di Natale.

Da Rihad è sembrata un’ottima Lazio, pronta a competere ai piani alti della classifica; unica pecca è stata quella di aver sottovalutato l’Europa League (soprattutto in un girone abbastanza fattibile), ma forse questo è quel qualcosa in più che Inzaghi cercava, dando la possibilità di concentrarsi sul campionato.

A fine partita, diversi gli umori dei due allenatori; Maurizio Sarri elogia la preparazione e le condizioni della Lazio mentre Mister Inzaghi cala la maschera e crede a qualcosa di più sostanzioso elogiando il collettivo, ma intanto si gode il suo momento d’oro ed un Natale all’insegna del terzo trofeo vinto sulla panchina della Lazio. Per i bianconeri, rimane la “consolazione” del record degli 8 trofei vinti, mentre la Lazio raggiunge l’Inter a quota 5

PAGELLE:



Szczesny: 6

Salva più volte il risultato ma non basta.

De Sciglio: 5

Male sul cross di Lulic dell’1-0 (dal 55′ Cuadrado: 5 Nulla di diverso sulla fascia destra rispetto a prima)

Demiral: 6,5

Partita matura, cerca di tamponare il più possibile le avanzate biancocelesti.

Bonucci: 6

Prova a rimettere la partita sui binari giusti, andando vicino al pareggio; per il resto,il solito Bonucci.

Alex Sandro: 5

Nessun assist, viene scavalcato da Lulic sul 1-0.

Bentancur: 5

Esce prima per un rosso evitabile. Non ha la stesso passo in campionato

Pjanic: 5

Come un bambino che trova un giocattolo senza pile: sempre depresso e circondato dai Laziali

Matuidi: 5

Non ci mette nemmeno la corsa (dal 76′ Douglas Costa: 5 stessa vita di prima su quella fascia)

Dybala: 6

Rapinatore d’area sul gol del pareggio, per il resto due occasioni sbagliate e nulla altro da registrare.

Higuain: 5

Lavora come gregario per CR7 ma ha ancora il mal di tridente (dal 66′ Ramsey: 5,5 Rimane immobile sullo scatto di Lazzari)

Ronaldo: 6,5

Sembra l’unico che non molla mai, la sue classiche giocate pericolose, ma non trova la stessa amalgama con i compagni.

Sarri: 5

Stavolta la sconfitta pesa di più

Strakosha: 6

Comincia a dare tranquillità tra i pali

Luiz Felipe: 6,5

Un crescendo di prestazioni, soprattutto contro un certo CR7

Acerbi: 6,5

Annienta Dybala e Higuain

Radu: 6

Dopo un tunnel rimediato da CR7, si riprende e detta le ripartenze a sinistra

Lazzari: 6,5

Fa quello che vuole su quella fascia, anche il cross del 2-1.

Milinkovic-Savic: 6,5

Meno spettacolare del solito, ma più concreto, Luis Alberto ringrazia.

Leiva: 5,5

Troppo aggressivo ma gestisce bene la pressione bianconera, suo l’errore sul gol di Dybala. (dal 64′ Cataldi 7: Opera d’arte su tela: 3-1 e coppa a Formello)

Luis Alberto: 7

Il mago, in due settimane mette in crisi la Juventus. Altra magia sotto il cielo di Riad. (dal 67′ Parolo: 6,5 c’è un po’ di suo sulla palla che va tra i piedi di Lulic, guadagna una punizione allo scadere e non fa sentire la mancanza di Luis Alberto)

Lulic: 7,5

Dopo 6 anni e qualche mese, è lui l’uomo della provvidenza. Simbolo, Capitano e storia biancoazzurra.

Correa: 7,5

E’ un pericolo pubblico che mette più volte in difficoltà la retroguardia bianconera; questa volta non segna ma alla fine, vince lui.

Immobile: 6

Lavora per la squadra e si danna l’anima (dal 82′ Caicedo 6,5 Ordinaria amministrazione per la pantera, anche un pallone per Correa)

Inzaghi: 7,5

Vittoria meritata, ottime scelte, ottimo gruppo; ora si può sognare in alto.

fonte foto: repubblica.it

Gabriele D’Acuti