Juventus: Kean e Milik verso l’addio, si pensa al ritorno di Morata

Tempo di lettura 1 minuto

In vista della prossima stagione, i bianconeri puntano anche a rinforzare l’attacco e potrebbero optare per il centravanti dell’Atletico Madrid autore finora di una grande annata

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Dopo le due esperienze dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022, Alvaro Morata potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Moise Kean e Arkadiusz Milik molto probabilmente lasceranno Torino in estate e per sostituirli i bianconeri stanno pensando all’attaccante dell’Atletico Madrid. I Colchoneros lo valutano una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, non poco per un giocatore di 31 anni, ma Morata ha già segnato 20 gol in questa stagione tra tutte le competizioni ed è apprezzato e conosciuto dell’ambiente Juventus. Chissà che la Vecchia Signora, per ripartire dopo un anno senza coppe europee, non scelga proprio lui.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)