Juventus: Kean ai saluti, andrà all’Atletico Madrid

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centravanti bianconero dopo l’esplosione di Yildiz ha trovato sempre meno spazio ed ora andrà in prestito secco ai Colchoneros per giocarsi la convocazione ad Euro 2024

Il boom del giovane Kenan Yildiz ha dato un’arma in più all’attacco della Juventus nel testa a testa per lo scudetto contro l’Inter, ma ha messo ai margini delle gerarchie dei bianconeri Moise Kean. Per questo motivo il club torinese, d’accordo con il giocatore, ha deciso di cedere Kean in prestito secco all’Atletico Madrid. L’attaccante italiano è atteso nei prossimi giorni nella capitale spagnola per effettuare le visite mediche di rito e la presentazione ufficiale. L’obiettivo, non facile a dire il vero, è quello di trovare più spazio e minutaggio per aumentare le possibilità di essere convocato da Luciano Spalletti per l’europeo tedesco di giugno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)