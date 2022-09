Juventus in bambola, Allegri rischia

La seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League ha fatto emergere un grande malcontento nei tifosi

La Juventus di Allegri non ha iniziato a rilento solo in campionato, ma addirittura in Champions League le cose vanno peggio visti i due ko consecutivi contro PSG e Benfica. La posizione del tecnico, due sole vittorie in otto impegni stagionali, è tutt’altro che salda ed i tifosi si stanno schierando contro il livornese, che non riesce a fare gioco e ad ottenere risultati nonostante un calciomercato di primo livello. Prima della sosta c’è il Monza con solo un risultato a disposizione, ma è evidente che la dirigenza bianconera farà le sue valutazioni a prescindere dalla partita contro i brianzoli. In Champions League la rimonta è ancora possibile, ma questa Juventus deve fare molto di più se vuole lottare per l’accesso agli ottavi o per le prime posizioni in classifica in campionato.

Fonte foto: pazzodifanta.com

Alessandro Fornetti