Juventus, il Manchester United mette nel mirino Bremer per l’estate

I Red Devils hanno individuato nel brasiliano la pedina giusta per portare solidità al reparto arretrato

Il Manchester United guarda in Italia per il mercato estivo e più precisamente in casa Juventus. Il club inglese segue con molto interesse Gleison Bremer, pilastro della retroguardia bianconera, che ha una clausola rescissoria di circa 65 milioni di euro. Tale clausola però è valida dall’estate 2025 e non dalla prossima, tuttavia lo United sembra intenzionato a formulare comunque un’offerta importante per il difensore. Ulteriori sviluppi sono attesi durante il mercato estivo, con la Juventus che ovviamente non vorrebbe privarsi del proprio leader difensivo.

Fonte foto: jmania.it

Alessandro Fornetti