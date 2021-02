Juventus: il grande assente è Paulo Dybala

Nella rincorsa al primo posto messa in atto dalla Vecchia Signora l’unico attore non protagonista è il talentuoso numero 10 argentino

Se c’è un giocatore che sta mancando alla Juventus di Andrea Pirlo, questo è Paulo Dybala: decisivo nella seconda parte della scorsa stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, in quella attuale l’ex Palermo non ha praticamente mai trovato continuità. Di certo gli infortuni non hanno aiutato, ma sono state le scelte tattiche adottate dal nuovo tecnico bianconero ad estromettere di fatto il giocatore argentino.

I numeri non dicono tutto nel calcio, ma molto spesso ci aiutano a capire: in questa stagione Dybala ha giocato appena 10 partite da titolare sulle 16 disputate in totale e sulle 28 complessive della squadra torinese, per un totale di 859 minuti spesi sul campo da gioco. I gol sono stati appena 2 in campionato e 1 solo in Champions, nonostante alcuni avversari molto abbordabili che la Vecchia Signora ha sfidato nella massima competizione europea: un bottino non di certo esaltante, che non fa rima con le capacità mostrate dal fantasista bianconero nelle stagioni passate.

6 gennaio 2021, Milan-Juventus, forse la miglior partita disputata da Dybala in questa stagione; al fischio finale l’argentino avrà messo a referto due splendidi assist

A questi deludenti numeri vanno ad aggiungersi le beghe contrattuali, sempre presenti nei momenti-no della carriera di un calciatore: il contratto dell’argentino scade nel 2022 e il mancato rinnovo non giova alla situazione vissuta dal numero 10 bianconero. E’ chiaro che la Juventus abbia tutto l’interesse a rinnovare il contratto al suo calciatore, volendo di fatto evitare il rischio di perdere a 0 un giocatore che fino a qualche mese fa era valutato 70 milioni di euro (fonte Transfermarkt); eppure, sembra che qualcosa si sia definitivamente rotto nel rapporto tra Dybala e la Vecchia Signora, facendo deteriorare del tutto un legame che non – a onor del vero – era mai stato completamemte rose e fiori, ma che raramente aveva toccato momenti così bassi.

La posizione in classifica raggiunta dai bianconeri in questo momento fa ben sperare, anche soprattutto grazie alle recenti prestazioni di alcuni calciatori – Federico Chiesa su tutti. A partire dal prossimo big match, quello di sabato pomeriggio contro la Roma, il club torinese dovrà dimostrare continuità e tenacia per mantenere questo andamento: tuttavia, nella rincorsa alle prime posizioni e alla vetta della Serie A, un Paulo Dybala in più farebbe comodo a qualunque compagine: nessuna esclusa, nemmeno la Juventus.

Fonti foto: juventusnews24.com, Goal.com

Fabrizio Scarfò