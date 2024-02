Juventus: idee per il futuro, Koopmeiners e Ferguson in pole, ma occhio a Ederson e Felipe Anderson

Tempo di lettura 1 minuto

I bianconeri pensano già ora a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, gli obiettivi più importanti riguardano il centrocampo, ma anche l’attacco in caso di partenza di Chiesa

Lo scontro diretto con l’Inter ha ridimensionato in parte l’ottimo campionato della Juventus, che per tornare ad alti livelli vuole colmare il gap con i nerazzurri, apparso evidente soprattutto nel secondo tempo del big match di domenica sera. Per la prossima stagione la Vecchia Signora vuole rinforzare anzitutto il centrocampo e sul proprio taccuino ha già annotato diversi nomi. Il primo è Teun Koopmeiners, che però è valutato dall’Atalanta non meno di 40 milioni di euro. Un’altra opzione è Ferguson del Bologna, che costa 10-15 milioni in meno. Di recente però è cresciuto l’interesse sia per Ederson che per Felipe Anderson, valutati entrambi come due buone alternative in termini di rapporto qualità-prezzo. Suggestiva ma ancora inesplorata la pista Toni Kroos, che a giugno si libererebbe a zero dal Real Madrid. Infine, se al termine della stagione dovesse andarsene Chiesa, la Juventus dovrà chiudere anche un colpo in attacco.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)