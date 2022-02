Juventus: frattura al piede sinistro, almeno due mesi di stop per McKennie

Il mediano bianconero starà fuori almeno sessanta giorni dopo l’infortunio rimediato nella gara di Champions con il Villarréal

Brutte notizie per la Juventus: Weston McKennie mancherà per almeno due mesi a causa della botta al piede subita ieri sera nell’ottavo di finale di coppa contro il Villarréal. Gli esami strumentali del giorno dopo effettuati direttamente in Spagna hanno evidenziato una frattura più grave del previsto. McKennie rimarrà fuori dai campi di gioco presumibilmente prima di fine aprile/inizio maggio e proverà a rientrare per il finale di stagione. Fino ad allora però Allegri avrà un uomo in meno a centrocampo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)