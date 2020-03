Juventus, Emre Can durissimo: ”Sarri mi ha tolto dalla lista Champions con telefonata di 20 secondi”

Mentre continuano gli allenamenti in vista della gara contro il Lione, da Dortmund arriva lo sfogo dell’ex centrocampista bianconero: “Dopo quella telefonata, mi è stata negata ogni possibilità”

TORINO – “Sarri con una telefonata di 20 secondi mi ha annunciato che non sarei stato inserito nella lista Champions”. Emre Can torna (e non è la prima volta) sulla famosa esclusione dello scorso settembre dall’elenco dei giocatori disponibili per l’Europa, episodio che di fatto ha sancito la rottura tra il centrocampista tedesco e la Vecchia Signora, culminato con il trasferimento al Borussia Dortmund lo scorso gennaio.

“Sarri è arrivato e non ci ha allenato in prima persona a causa della polmonite per diverse settimane – aggiunge l’ormai ex juventino a ‘Kicker’ -, dopo l’esclusione, mi è stata negata ogni possibilità. Pensavo fosse ingiusto e per questo ho deciso di andare via a gennaio. Ma questa decisione non c’entra nulla con il club, né con i tifosi: la Juve è una grande società”. Parole che confermano come ormai, dallo scorso settembre, Emre Can era un separato in casa. Le sue prestazioni (poche) in campionato, non a caso, sono state sottotono. Lo scorso gennaio l’inevitabile addio, con il passaggio al Borussia Dortmund per circa 26 milioni.

Intanto la Juventus, al contrario della maggior parte delle altre società italiane, continua gli allenamenti in vista della sfida di ritorno di Champions contro il Lione, in programma martedì prossimo alle 20:45. Condizionale però d’obbligo perché l’Uefa potrebbe bloccare tutte le manifestazioni a causa del coronavirus. In attesa però di comunicazioni ufficiali, Ronaldo e compagni continueranno con il regolare programma. E dalla Continassa arrivano buone notizie su Giorgio Chiellini, sempre più vicino al top della forma. Il difensore toscano si candida per una maglia da titolare contro i francesi, anche se il clima resta surreale.

Fonte foto: repubblica.it, gazzetta.it

Francesco Carci