Juventus, emergenza a centrocampo: ultima chance per Emre Can

La vittoria a Leverkusen ha riportato il sorriso in casa bianconera: domenica allo Stadium arriva l’Udinese, coperta corta in mezzo al campo per Sarri, privo di Pjanic, Khedira e Bentancur

TORINO – Archiviato al meglio il girone Champions con la vittoria 2-0 in casa del Leverkusen, la Juventus prepara l’impegno casalingo di domenica prossima contro l’Udinese. Dopo i due passi falsi contro Sassuolo e Lazio, Sarri vuole tornare alla vittoria, ma deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo.

Il Giudice sportivo ha infatti fermato Pjanic, mentre sono ai box sia Khedira che Bentancur, il cui recupero è praticamente impossibile. Squalificato anche Cuadrado. Così l’ex tecnico del Napoli darà una chance (l’ultima?) a Emre Can, che dall’esclusione dalla lista Champions ha reso poco, forse perché troppa la delusione. A gennaio il centrocampista tedesco potrebbe cambiare aria. Reclamano spazio anche Rabiot e Ramsey, quest’ultimo in ballottaggio sulla trequarti con Bernardeschi. Dubbio anche in avanti sul partner di Ronaldo, solito sfoglio dell margherita tra Higuain e Dybala. Certi del posto Matuidi, così come la coppia centrale Bonucci-de Ligt, rimasti a riposo in Germania. Tra i pali Szczesny.

Per la Vecchia Signora tour de force in arrivo: il 18 l’anticipo in casa della Sampdoria perché il 22 ci sarà la finale della Supercoppa Europea contro la Lazio. Sarri vuole riprendersi la vetta in serie A e conquistare il primo trofeo con la Juve, intanto si gode il ritorno a ottimi livelli di Cristiano Ronaldo.

Fonte foto: goal.com

Francesco Carci