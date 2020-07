Juventus ecco la nona sinfonia, batte la Sampdoria ed è campione d’Italia: analisi e pagelle

Finisce 2-0 la gara contro i blucerchiati che significa nono scudetto consecutivo per i bianconeri, il numero 36, anche stasera qualche brivido ma alla fine il risultato pieno arriva

Secondo match ball all’Allianz Stadium per la Juventus di Maurizio Sarri che dopo Udine non vuole altri passi falsi, bisogna centrare l’obiettivo, uno scudetto che sarebbe il primo da allenatore per lui. A Torino arriva la Sampdoria tranquilla per la salvezza ottenuta ma si sa che nessuno regala niente, tanto meno un ex come Claudio Ranieri. I bianconeri scendono in campo con Cuadrado sulla linea degli attaccanti, in mezzo fuori Bentancur, torna Pjanic con Rabiot e Matuidi sui lati. I blucerchiati si affidano al tandem offensivo Ramirez-Quagliarella. Arbitra la sfida il giovane Fourneau.

Primo tempo

Partita che dalle prime battute sembra su buoni livelli. La Samp ci prova subito con un colpo di testa di Ramirez al 6′, sfera che però Szczesny controlla senza problemi. La Juve risponde con un Ronaldo molto attivo, la difesa doriana tiene. Doppio infortunio nella prima mezz’ora, uno per parte. I blucerchiati devono rinunciare a Chabot sostituito da Leris, i bianconeri perdono Danilo per uno scontro alla testa con Ramirez, dentro Bernardeschi. La Juve sembra intimidita, le migliori occasioni sono degli ospiti. Quagliarella si fa vedere con due tiri che non spaventano l’estremo avversario.

Al 40′ allarme rosso Dybala, l’argentino si tocca il muscolo e non può proseguire, ecco Higuain. Finale in crescendo per la Juve. Al 44′ è Bernardeschi a concludere dal limite, Audero risponde presente. Sei minuti di recupero. Al 51′ punizione defilata sulla destra, Pjanic chiama lo schema scaricando in orizzontale per Ronaldo, il portoghese conclude di prima intenzione e buca il portiere avversario, all’ultimo respiro la Juventus si porta in vantaggio con il solito CR7, rete numero 31 per lui. Tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

Chi si aspettava una Sampdoria colpita rimane deluso. Gli uomini di Ranieri ritornano in campo con la solita verve e impensieriscono subito i bianconeri. Dopo sei minuti è Leris a far correre un brivido a Szczesny con un inserimento in area su cross dalla sinistra, sfera che esce di pochissimo. Poco dopo Ramirez impegna il portiere polacco con una punizione tagliata che nessuno tocca. Dal susseguente corner Tonelli svetta a colpo sicuro ma la palla è troppo angolata e va fuori. Juve in affanno e che pensa alle rimonte subite. All’ora di gioco reazione dei padroni di casa con uno strappo di Rabiot che palla al piede arriva fino al limite dell’area avversaria. Il francese scarica per Ronaldo che da posizione defilata calcia addosso ad Audero.

Al 67′ Tonelli si fa soffiare il pallone e parte il contropiede Juventus. Ronaldo arriva al tiro poco fuori dall’area doriana, Audero respinge male e sulla ribattuta Bernardeschi non sbaglia, raddoppio Juve e risultato quasi in ghiaccio. La Samp non si scompone e cinque minuti dopo è clamorosa la palla messa in mezzo per Quagliarella che di testa incorna alla perfezione ma non angola abbastanza, Szczesny respinge. I buoni propositi blucerchiati, però, si arenano sull’ingenuità di Thorsby che già ammonito travolge Pjanic, doppio giallo fa rosso, ospiti ora in dieci quando siamo al 77′. All’81’ bello schema Sampdoria su punizione che libera al tiro Quagliarella, la difesa si oppone mettendo in angolo. Un minuto dopo Ronaldo libera Higuain al tiro da ottima posizione, l’argentino mastica il tiro mettendo fuori.

La Sampdoria encomiabile continua ad attaccare anche in inferiorità numerica, la Juve tiene. All’87’ Alex Sandro sfugge a Depaoli che lo stende in area, calcio di rigore. Ronaldo dal dischetto colpisce con violenza ma la palla incoccia la traversa, niente doppietta per il portoghese. Finisce così, la Juventus è campione d’Italia per la 36^ volta, la nona di fila, primo successo nei massimi campionati per Maurizio Sarri nell’anno più particolare. Solo elogi per la Samp di Ranieri che ha rischiato a più riprese di rovinare la festa.

Fonte notizieaudaci.it

Queste le parole di Maurizio Sarri al termine del match: “Vincere è difficile, ogni anno diventa più complicato. Dare qualcosa per scontato nello sport è una delle più grandi bugie che si possano dire, per questo gruppo non è stata certo una passeggiata. Trovare le motivazioni non è stato semplice per una squadra abituata a vincere, ma il presidente Agnelli dà benzina, è presente a tutti gli allenamenti, scambio idee con lui tutti i giorni. La società qui ha un ruolo importante, con un livello di organizzazione da top club europeo. Bisogna entrare in punta di piedi e pian piano cambiare le cose che ti piacciono di meno. Non è che puoi entrare in una società che vince da 8 anni e cambiare le cose, sarebbe anche poco intelligente”.

Continua sulle individualità: “Quest’anno abbiamo trovato difficoltà tattiche per far convivere le caratteristiche di certi elementi della rosa. Non era scontato, Dybala e Ronaldo per esempio sono due fuoriclasse assoluti e gran parte del merito dello scudetto è loro perché hanno fatto la differenza, ma non è semplice farli coesistere, l’anno scorso s’è visto. Comunque col passare dei mesi ho conosciuto le persone che allenavo, non soltanto i professionisti. In ogni spogliatoio ci sono momenti di discussione e confronto per trovare punti in comune. Penso sia una cosa normale. È un momento che si affronta a viso aperto, più si fa così più si risolvono problemi, ho sentito troppe mistificazioni”.

Pagelle

Szczesny 6,5: pochi interventi ma decisivi, tiene a galla la sua squadra.

Danilo 6 : fa il suo, sventa anche un colpo di testa di Ramirez ma in quella occasione prende la botta che lo costringe ad uscire anzitempo (dal 29′ Bernardeschi 7: più attivo di altre volte, con veemenza ribatte in rete il pallone della sicurezza).

de Ligt 5,5: non è al meglio e si vede, prova a giocare ma concede molto, alla fine si arrende (dal 78′ Rugani s.v.).

Bonucci 6: meglio del compagno ma comunque in apprensione sugli attacchi avversari.

Alex Sandro 5,5: conferma il momento non felice, sempre in affanno contro i suoi dirimpettai.

Rabiot 7: gran prova del francese che domina in mezzo al campo e con le sue discese spacca in due il match.

Pjanic 6,5: ha il merito di liberare Ronaldo al gol, qualche imprecisione ma sa sempre dove mettere il pallone (dal 78′ Bentancur s.v.)

Matuidi 6: il solito motorino a volte impreciso.

Cuadrado 5,5: anche lui fa un passo indietro rispetto alle precedenti partite, un po’ in confusione.

Dybala 5,5 : non crea come al solito, il muscolo lo tradisce e ora i tifosi tremano per i prossimi impegni (dal 39′ Higuain 5: ancora non ci siamo, fuori forma e sprecone).

C. Ronaldo 7: qualcosa in meno per il rigore sbagliato ma è il pericolo numero uno, è lui che tiene viva la sua squadra.

Sarri 6,5: al secondo tentativo non sbaglia, sempre un po’ troppi rischi ma oggi deve solo festeggiare.

Glauco Dusso