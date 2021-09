Juventus, ecco il primo successo. Chiesa il faro

I bianconeri hanno trovato ieri la prima vittoria in campionato. Il figlio d’arte è stato autore di una grande gara, l’esempio più luminoso di sacrificio e fatiche

Ecco il primo successo della Juventus in campionato. Dopo quattro giornate con soli due punti raccolti, i bianconeri agguantano la prima vittoria in Serie A, grazie al pirotecnico quando complicato 2-3 sul campo dello Spezia. Un solo trionfo non può certamente cambiare sin da subito il parere nei confronti della Vecchia Signora che anche ieri ha dovuto faticare sette camicie per portare a casa il bottino pieno contro una squadra ligure comunque molto organizzata e compatta. Ci sono voluti tre gol provenienti dalla linea più verde della squadra bianconera, proprio quella linea tanto spronata e motivata dallo stesso Allegri nel post Juve-Milan.

CHIESA GUIDA

Quel “Vogliono giocare nella Juventus” urlato nel post di Juventus-Milan, indipendentemente a chi fosse rivolto, ha comunque portato qualche risposta positiva. Lo ha certamente fatto nei confronti di Moise Kean, Federico Chiesa e Matthijs de Ligt. Oltre alle tre reti messe a referto, i tre scugnizzi bianconeri sono stati artefici di una buona partita. L’ex PSG si è mosso bene insieme a Dybala, trovando l’iniziale gol del vantaggio bianconero con una botta dal limite dell’area. Ok anche il centrale olandese, Salvatore della patria con la stoccata vincente nei minuti finali che ha salvato la faccia ad Allegri&Co.

Una voce a parte merita Chiesa. Se non proprio tutto ruota attorno a lui, poco ci manca. Il figlio d’arte deve essere l’esempio della rinascita bianconera e il gol del pareggio ne è un’autentica dimostrazione. La sua caparbietà di andare a pressare Verde dopo una corsa di 30 metri, nonché la sua garra nell’andare a strappargli il pallone consegnandolo praticamente alle spalle di Zoet dimostrano (come se non bastasse) la fama terrificante di questo ragazzo.

RABIOT L’ANTITESI

La speranza per il popolo bianconero è che lo sprono di Allegri raggiunga non solo Chiesa&Co ma anche i vari Rabiot, Dybala, Bentancur, giocatori di grande esperienza ma al momento totalmente distaccati dal DNA juventino. Soprattutto il francese, il quale dopo tre anni di bianconero non è riuscito a trovare continuità e ritmo nelle prestazioni. Il centrocampista ex PSG sembra un giocatore scarico e poco incline al sacrificio, due fattori che non possono mai coesistere in una squadra alla ricerca del riscatto come quella bianconera. Da questo punto di vista, il transalpino è la perfetta antitesi di Chiesa e l’azione del gol del 2-2 ne è un esempio lampante.

