Juventus, ecco il calendario completo

Dopo la Coppa Italia i bianconeri faranno visita al Bologna lunedì 22 giugno alle 21:45. Derby il 4 luglio, la Lazio il 20. Gaffe di Rabiot: selfie con un piccolo tifoso, ma la società li aveva vietati

Inizierà dal Dall’Ara di Bologna la fase 2 della Serie A della Juventus. La Lega ha infatti ufficializzato il calendario del campionato fino alla 35/a giornata e per i bianconeri, impegnati anche in Coppa Italia e Champions League, sarà un vero e proprio tour de force.

Prima la Coppa Italia con la Juventus che ospiterà il Milan nella semifinale di ritorno (andata 1-1 a San Siro), verosimilmente sabato 13 giugno. Eventuale finale mercoledì 17 contro Napoli o Inter. Dopodiché via al rush finale del campionato, con Sarri intenzionato a conquistare il suo primo scudetto.

Ecco il calendario completo dei bianconeri:

27/a giornata: lunedì 22 giugno Bologna-Juventus ore 21:45

28/a giornata: venerdì 26 giugno Juventus-Lecce ore 21:45

29/a giornata: martedì 30 giugno Genoa-Juventus ore 21:45

30/a giornata: sabato 4 luglio Juventus-Torino ore 17:15

31/a giornata: martedì 7 luglio Milan-Juventus ore 21:45

32/a giornata: sabato 11 luglio Juventus-Atalanta ore 21:45

33/a giornata: mercoledì 15 luglio Sassuolo-Juventus ore 21:45

34/a giornata: lunedì 20 luglio Juventus-Lazio ore 21:45

35/a giornata: giovedì 23 luglio Udinese-Juventus ore 19:30

Intanto piccola gaffe di Rabiot dopo l’allenamento. Il centrocampista francese ha concesso un selfie ad un piccolo tifoso fuori la Continassa. Oltretutto senza indossare la mascherina. Peccato che le foto con i fan sono tra i 21 punti vietati dalla Juventus per evitare i contagi. Vista la finalità del gesto, l’ex Psg dovrebbe cavarsela con un semplice rimbrotto e nessuna multa. In attesa che possa essere protagonista in campo.

Fonte foto: ilbianconero.com, repubblica.it, cronacaqui.it

Francesco Carci