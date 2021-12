Juventus e Lazio, si pensa allo scambio Arthur-Luis Alberto

A Torino potrebbe sbarcare lo spagnolo, mentre farebbe la tratta opposta il brasiliano. Il centrocampista piace parecchio a Maurizio Sarri

Il Natale si avvicina così come i primi botti di capodanno. Sull’asse Torino-Roma e più nello specifico Juventus-Lazio potrebbe concretizzarsi uno scambio a dir poco clamoroso: Arthur alla Lazio e Luis Alberto alla Juventus. E’ ormai cosa nota a tutti lo scarso feeling dei due tecnici, Allegri e Sarri, nei confronti dei propri assistiti. Arthur non è quasi mai riuscito ad entrare nelle gerarchie di Max: 256′ giocati e solo una volta da titolare, nel 2-1 di Verona. Decisamente diverso lo score dello spagnolo: 1353′ messi nelle gambe, 16 volte su 23 dal primo minuto. Nonostante ciò, non è al momento sbocciata la simpatia tra Sarri e Luis Alberto, out nelle ultime due uscite di campionato per scelta tecnica (Sampdoria) e piccolo acciacco fisico (Sassuolo). Tra i due club se ne riparlerà a gennaio anche se il problema cartellino non è da sottovalutare. Lo juventino, infatti, ha un prezzo che si aggira attorno ai 60 milioni, 20 in più del biancoceleste.

Sandro Caramazza