Juventus-Dybala: il futuro dell’argentino e l’incognita Inter

La partita con l’Udinese ha messo a nudo giocatore e società, che ora non può più procrastinare la sua decisione sul futuro di Paulo, intanto i nerazzurri aspettano al varco

Dopo sei anni e mezzo di sodalizio sembra essere arrivata agli sgoccioli la storia d’amore fra la Juventus e Paulo Dybala. Le complicazioni sul rinnovo, l’esultanza polemica dell’argentino ed il silenzio assordante della società bianconera sono i sintomi di un malessere che dovrà trovare uno sbocco nei prossimi mesi, anzi nelle prossime settimane.

Quel che è certo è che soprattutto la Juventus ora si trova di fronte ad un bivio: rinnovare il contratto al suo giocatore di maggior talento, con un esborso economico importante che potrebbe però frenare altri acquisti di valore, oppure risparmiare spazio salariale ma perdere un calciatore di grande qualità (dopo aver già dovuto fare a meno di Chiesa per infortunio). Le richieste economiche di Dybala, unite alla sua precaria condizione fisica (sei mesi cumulati di giorni fuori per infortunio nell’ultimo anno e mezzo), sembrano far propendere i bianconeri per la seconda opzione. La vicenda Ronaldo ha scottato la Vecchia Signora, che per porre le basi della ricostruzione si è liberata di un top player di livello mondiale, così da avere più margine di manovra nel rinforzare il resto della rosa. Ora, con le dovute proporzioni, potrebbe accadere lo stesso con Dybala e a differenza del caso CR7 a beneficiare della sua cessione potrebbe essere non una squadra estera, ma una diretta concorrente della Juve in Serie A: l’Inter di Inzaghi e Marotta, che attende alla finestra gli ultimi sviluppi sul futuro di Paulo. In sintesi, il bivio è proprio questo: indebolirsi oggi, rafforzando una rivale, per costruire una rosa più completa nei prossimi anni, in grado di tornare a competere ad alti livelli in Italia ed in Europa, oppure trattenere uno dei propri migliori giocatori e fare di necessità virtù sul resto, come accaduto alla stessa Inter nell’ultima sessione di calciomercato.

Il futuro è ancora incerto, anche se l’aria che tira in casa Juventus è piuttosto pesante e ad oggi l’addio di Dybala non sembra più un’ipotesi così improbabile. In ogni caso, serve una presa di posizione forte da parte della società bianconera, che ora non si può più tirare indietro. Dalla gestione di questa delicata vicenda dipende molto del futuro che attende la Vecchia Signora nei prossimi anni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.com)