Juventus, due obiettivi per giugno: Koopmeiners e Felipe Anderson

Tempo di lettura meno di un minuto

I bianconeri cercheranno di anticipare la concorrenza per i due calciatori

La Juventus pensa già al futuro e per la prossima stagione ha messo nel mirino due nomi in particolare: Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Felipe Anderson della Lazio. Il centrocampista è ritenuto il profilo ideale per il salto di qualità in mezzo al campo in zona centrale, in cui forse c’è meno qualità in casa bianconera, ma L’Atalanta lo valuta 40 milioni e battere la concorrenza non sarà facile. L’esterno brasiliano invece sembra essere più vicino e potrebbe arrivare a parametro zero visto il contratto in scadenza a giugno con la Lazio ed i contatti sicuramente più intensi tra i due club.

Fonte foto: tuttosport.com

Alessandro Fornetti