Juventus, domenica sera arriva il Verona

I bianconeri scenderanno in campo contro gli scaligeri, dopo aver trovato un’ottima vittoria martedì in Europa

Passata la sbornia per la bella vittoria in Champions, la Juventus si riversa immediatamente con la testa al campionato, perché domenica sera arriverà allo Stadium l’Hellas Verona. Gli scaligeri, lo scorso anno, si sono dimostrati una squadra abbastanza complicata da affrontare per la Vecchia Signora. Nel doppio confronto, infatti, la Juventus vinse in rimonta all’andata in casa, mentre nel match di ritorno al Bentegodi venne rimontata dai gol di Borini e Pazzini, dopo l’iniziale vantaggio di CR7.

Morata on fire

La squadra di Pirlo ha iniziato il proprio campionato con il freno dell’acceleratore sollevato, visto che l’unica vittoria de facto sarebbe quella alla prima giornata contro la Samp, più ovviamente quella a tavolino contro il Napoli. Per il resto, sono arrivati due pareggi in trasferta: il primo a Roma, contro i giallorossi e il secondo proprio sabato scorso a Crotone. Fin adesso, Pirlo ha voluto sperimentare diverse soluzioni, passando dalla difesa a 3 a quella a 4, senza ancora aver trovato una giusta quadra. Buona notizia degli ultimi giorni, la ritrovata vena realizzativa di Morata, in gol sia a Crotone, che martedì a Kiev.

Dybala dal primo minuto

Intanto, per quanto riguarda la situazione dei tamponi, sono risultati tutti negativi e, dunque, l’ isolamento fiduciario è terminato. Restano, invece, ancora i casi di positività del centrocampista americano McKennie e di Cristiano Ronaldo. Attenzione, perché se domani i due giocatori risultassero negativi ai nuovi test, potrebbero essere a disposizione di mister Pirlo. Per la gara contro il Verona, comunque, la Juve dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2, con la Joya Dybala che partirà per la prima volta in stagione, da titolare.

Fonte foto: Forza Italian football

Sandro Caramazza