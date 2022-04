Juventus domenica amara: sconfitta e Locatelli KO almeno un mese

Sono arrivati nella tarda mattinata i risultati degli esami del centrocampista uscito anzitempo ieri sera nel derby d’Italia, per lui uno stop di almeno quattro settimane

Piove sul bagnato in casa Juve dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Inter. E’ da poco arrivato il referto degli esami effettuati da Manuel Locatelli che aveva lasciato il posto a Zakaria nel primo tempo del match con i nerazzurri. Il risultati parlano di “lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro“. Per lui dunque almeno un mese di stop, ennesimo infortunio patito dai bianconeri che adesso devono preparare al meglio il finale di stagione in campionato e in Coppa Italia. Il rientro, appunto, di Zakaria tamponerà lo stop di Locatelli in un reparto già orfano di McKennie. Una domenica che si è confermata sfortunatissima per i ragazzi di Allegri che hanno patito l’1-0 contro l’Inter in un match giocato sicuramente meglio degli avversari con due legni colpiti. L’infortunio certifica la giornata no juventina.

Glauco Dusso