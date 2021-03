Juventus: da chi ripartire dopo il flop in Champions League

La squadra bianconera dovrà necessariamente dare vita ad un “nuovo ciclo“, come si usa dire adesso: ecco chi sono i giocatori sui quali fondare la Juve che verrà

Per molti l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus rappresentava l’assicurazione per vincere l’ultimo obiettivo rimasto da centrare in questi anni, la tanto agognata Champions League. Non è invece stato così e le due eliminazione consecutive agli ottavi di finale hanno di fatto sancito l’impossibilità di realizzare questo sogno. Vero, al fenomeno portoghese rimane ancora un anno di contratto con il club italiano, ma la sensazione è che molto presto le strade dei bianconeri e dell’ex Real Madrid si separeranno. Da chi ripartire allora nella prossima stagione, gettando le basi per un nuovo assalto al massimo titolo europeo?

Portieri. Pochi dubbi in questo reparto. Wojciech Szczesny sarà il portiere del futuro: abile e reattivo tra i pali, l’estremo difensore ex Roma si è dimostrato una vera e propria sicurezza nelle ultime stagioni. Qualche perplessità sorge invece riguardo Gigi Buffon; l’ex portiere della Nazionale è ormai avanti con gli anni: rinnovare il suo contratto o puntare su un giovane pronto a fare il secondo del polacco?

Difesa. Qui la Juventus ha forse i giocatori più forti che possiede in rosa. de Ligt e Demiral hanno dalla loro età e prospettiva, mentre Bonucci e Danilo esperienza e carisma; anche Cuadrado e Alex Sandro offrono ancora corsa e cross di qualità dalle fasce, mentre tutte le perplessità ruotano attorno a Giorgio Chiellini: capitano aggiunto dei bianconeri, le sue caratteristiche di leadership non si discutono ma l’età avanzata fa sì che l’italiano non offra più garanzie dal punto di vista fisico. E’ arrivato il momento di passare il testimone, magari lasciando spazio al giovane Dragusin?

Centrocampo. Iniziamo da coloro che hanno convinto in questa stagione e che meritano una conferma anche nella prossima. Due di questi sono nella foto qui sopra: il giovane Federico Chiesa dovrà essere la stella su cui costruire la Juve che verrà, scegliendo un modulo e un assetto che esalti le qualità dell’azzurro. Spazio anche per McKennie, utile in fase di interdizione e non solo, così come per Arthur e Bentancur; anche Rabiot può far parte di questa rosa, mentre qualche dubbio sorge intorno ad Aaron Ramsey. Visto e considerato che la Vecchia Signora necessita di almeno un altro grande centrocampista capace di unire qualità e quantità, perché non provare a vendere l’ex Arsenal per racimolare un tesoretto utile per provare l’assalto ad una mezzala con queste caratteristiche?

Attacco. E’ qui che dovrà avvenire la vera rivoluzione. Posto che a livello europeo Ronaldo non ha inciso come sperato, il suo stipendio e la sua età anagrafica spingono affinché la società pensi ad una cessione: l’eventuale risparmio del suo stipendio permetterebbe ai bianconeri di rifarsi il look dalla cintola in sù. Se Morata verrà riscattato, il club torinese necessita almeno di un altra prima punta vera: ok Kulusevski e Bernardeschi – soprattutto nel suo nuovo ruolo di terzino –, il rinforzo ideale sarebbe un giocatore rapido, tecnico e capace di portare in dote diversi gol. Ecco perché anche Paulo Dybala sembra sacrificabile: l’argentino non è più al centro del progetto Juventus e una sua cessione libererebbe una casella utile per far spazio ad una vera prima punta.

Innesti mirati, precisi e a lungo termine, che vadano a migliorare una rosa che può già vantare diversi nomi altisonanti: è questa l’unica via per rifondare la Juve, conditio sine qua non per giocarsi le proprie chance di vincere una volta per tutte la tanto ambita Champions League.

