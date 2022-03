Juventus: Cuadrado ha la febbre, in dubbio per la Sampdoria

L’esterno colombiano oggi non si è allenato e proverà a recuperare per la trasferta di sabato contro i blucerchiati

Oggi la Juventus ha aperto il centro sportivo ai propri tifosi per farli assistere all’allenamento giornaliero, ma ha dovuto fare i conti col forfait di Cuadrado causa febbre, un’assenza che si aggiunge alla già lunga lista di indisponibili in casa bianconera. Sabato c’è la delicata sfida di campionato in trasferta contro la Sampdoria ed il colombiano ora è in dubbio, insieme a Chiellini e De Sciglio. Nel momento decisivo della stagione Allegri dovrà fare di necessità virtù.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)