Juventus: Chiesa salta la rifinitura, non ci sarà contro il Nantes

L’esterno bianconero ha provato a recuperare per essere in campo contro i francesi, ma l’ultimo responso del pomeriggio ha dato esito negativo

Non è una sfida facile quella che attende domani sera la Juventus contro il Nantes, soprattutto dopo l’1-1 dell’andata. Allegri non ha ancora definito il suo undici titolare, anche perché contava di recuperare Federico Chiesa, lasciato a riposo per la trasferta contro lo Spezia a causa dei tanti impegni ravvicinati. Il giocatore ex Fiorentina, invece, non ha preso parte alla rifinitura di oggi pomeriggio insieme ai compagni di squadra, prima di partire per la Francia. Allenatore e staff medico hanno monitorato costantemente le sue condizioni, ma alla fine il calciatore ha dato forfait e non sarà convocato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fanpage.it)