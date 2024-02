Juventus: Cambiaso piace al Real Madrid, pronta un’offerta importante

Tempo di lettura 1 minuto

L’esterno bianconero sta facendo molto bene in questa stagione e Carlo Ancelotti ha messo gli occhi su di lui, intanto Giuntoli pensa a Calafiori del Bologna

Acquistato nel 2022 dal Genoa per 13 milioni di euro, girato in prestito al Bologna poco dopo e diventato titolare quasi per caso nella Juventus di quest’anno, Andrea Cambiaso è una delle più piacevoli sorprese a tinte bianconere della stagione in corso. L’esterno classe 2000 è ormai insostituibile per Allegri, che lo schiererà a presidio della fascia destra anche nel big match scudetto di domenica sera contro l’Inter. Le sue ottime prestazioni però non sono passate inosservate neanche fuori da Torino: stando al Corriere dello Sport infatti, il Real Madrid sarebbe interessato al difensore bianconero per la prossima stagione. Un’offerta ufficiale ancora non è stata formalizzata, ma i Blancos potrebbero spingersi a sborsare fino a 40 milioni di euro per portare Cambiaso alla corte di Carlo Ancelotti. Una situazione difficilmente immaginabile anche solo qualche mese fa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)