Juventus: approvato il bilancio al 30 giugno 2023 ed un nuovo aumento di capitale da 200 milioni per il 2024

Ancora in rosso i conti della vecchia Signora, un disavanzo di 123,7 milioni, e ancora un gettito di denaro fresco nelle casse da parte della proprietà

Altri 200 mln per un aumento di capitale che potrà dare ossigeno alle casse bianconere per le strategie del futuro. Il terzo aumento in pochi anni (per un totale di 900 milioni di euro in 5 anni n.d.r.) che però non avrà come scopo quello di rinforzare la squadra con acquisti onerosi, perché le strategie societarie sono cambiate e si punta al sostentamento. I tifosi possono stare tranquilli, la società si muoverà comunque sul mercato, forse già a gennaio, ma sicuramente non ci saranno i grandi e rischiosi investimenti fatti in passato.

Luigi A. Cerbara