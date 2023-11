Juventus allarme in mezzo: Phillips primo obiettivo per gennaio

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista del City, ormai ai margini della squadra, sembra essere il prescelto dei bianconeri per rinforzare la mediana dopo gli stop a Pogba e Fagioli

La verità sta nel mezzo. La Juventus che si appresta a contendere lo scudetto all’Inter deve allargare la rosa. Il reparto in cui hanno più bisogno i bianconeri è sicuramente il centrocampo. Allegri ha perso in rapida successione Pogba per doping e poi Fagioli per il caso scommesse. La zona nevralgica del campo, quindi, si ritrova con gli uomini contati e Giuntoli col suo staff stanno iniziando a programmare le manovre per gennaio. Ben avviati i contatti per Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese. Dopo l’apice toccato anni fa con Leeds e Inghilterra, è caduto un po’ nel dimenticatoio. Nella squadra di Pep Guardiola la concorrenza è spietata, ieri dopo gli ennesimi novanta minuti in panchina contro il Chelsea appare palese il suo destino. Phillips partirà a gennaio e la Juventus è in prima fila. La trattativa è avviata, la formula sembrerebbe pattuita per un prestito secco, visto anche il costo del cartellino. La Vecchia Signora ha quindi individuato il suo rinforzo, probabile che ne arrivi anche un altro.

Glauco Dusso