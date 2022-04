Juventus alla ricerca di un erede di Dybala: spunta il nome di Di Maria

La Joya in estate partirà sicuramente da Torino dopo aver deciso di non rinnovare il contratto. Tra i tanti nomi in circolazione, c’è anche quello dell’argentino in scadenza dal PSG

La Juventus è alla ricerca di un erede di Paulo Dybala. La Joya ha deciso qualche settimana fa di non rinnovare il contratto con la società bianconera. Tanti i nomi in ballo per sopperire alla futura partenza dell’attaccante argentino. Oltre a Nicolò Zaniolo, è spuntato anche quello di Angel Di Maria. Il Fideo è in scadenza dal PSG e con molta probabilità lascerà in estate a zero Parigi. Il problema, oltre all’ingaggio – quasi 14 milioni l’anno – è ovviamente la carta d’identità. L’argentino ha, infatti, compiuto lo scorso 14 febbraio 34 anni. Un po’ troppi per una Juventus indirizzata più a ringiovanire che a invecchiare la rosa. Indiscutibili però le qualità tecniche del ragazzo di Rosario.

Sandro Caramazza