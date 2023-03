Juventus, Alex Sandro vicino al rinnovo di contratto

Il brasiliano è pronto a firmare un nuovo accordo coi bianconeri

Alex Sandro continuerà la propria carriera alla Juventus; il terzino infatti è in procinto di firmare un nuovo accordo con la società per le prossime due stagioni. Il giocatore, spesso criticato negli ultimi tempi a causa di prestazioni non sempre brillanti, rimane uno dei punti fermi della rosa, con Allegri che continua a puntarci sempre molto. Come detto firmerà un biennale con ingaggio netto da 7 milioni di euro, dunque il suo stipendio attuale spalmato però in due anni.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti