Juventus al Mondiale per club grazie all’eliminazione del Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

I bianconeri, pur senza giocare le coppe europee in questa stagione, si sono qualificati alla nuova kermesse che nell’estate del 2025 si disputerà negli Stati Uniti, decisiva la sconfitta in Champions League dei partenopei

L’eliminazione contro il Barcellona di ieri sera non è stata soltanto l’ennesima delusione di una stagione da dimenticare per il Napoli, ma ha privato i campioni d’Italia anche della possibilità di partecipare al nuovo format del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti nell’estate del 2025. Parteciperanno alla kermesse 32 squadre di cui 2 italiane. Stando alle regole Uefa relative al calcolo del ranking, i partenopei si sarebbero qualificati se avessero eliminato il Barcellona e poi vinto almeno una gara dei quarti di finale di questa edizione della Champions League. Così non è stato e dunque insieme all’Inter a volare negli USA sarà la Juventus, anche se in questa stagione non ha disputato alcuna competizione europea.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)