Juventus: accolto ricorso contro la chiusura della curva sud per cori razzisti

La Corte d’Appello della Figc ha dato ragione al club bianconero che avrà tutto lo stadio pieno nella prossima sfida di campionato contro il Napoli

In attesa dell’importante pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze, la Juventus ottiene una vittoria giudiziaria importante in vista del big match della prossima giornata di Serie A col Napoli. La Corte federale d’appello della Figc, infatti, ha accolto il ricorso presentato dal club bianconero contro la chiusura della Curva Sud decisa dal giudice sportivo in seguito ai cori razzisti rivolti contro Romelu Lukaku nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La Corte ha premiato la società per l’identificazione e l’espulsione dallo stadio dei singoli autori dei cori, ritenendo di non dover estendere la sanzione a tutti gli altri componenti del settore. La Curva dunque sarà presente all’Allianz Stadium per il big match di domenica contro il Napoli.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.it)