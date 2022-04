Juventus a caccia del post Alex Sandro: sulla lista non solo Emerson Palmieri

I bianconeri vorrebbero rinforzare la corsia mancina con il brasiliano pronto a lasciare in estate. Nel mirino, oltre al campione d’Europa azzurro c’è anche Renan Lodi

La Juventus punta a rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione. Probabilmente, in estate lascerà Torino Alex Sandro che ha contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. La Juventus non vuole farsi trovare impreparati tant’è che stanno visionando alcuni importanti profili. Tra questi, Emerson Palmieri e Renan Lodi. Il primo, in prestito al Lione ma di proprietà del Chelsea, può lasciare Londra a zero in estate. Quanto al brasiliano dell’Atletico Madrid, ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Al momento, anche per questioni economiche, il preferito della Juventus sarebbe il campione d’Europa con l’Italia.

Sandro Caramazza