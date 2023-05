Juventus a caccia del nuovo DS: Giuntoli ma non solo

La società bianconera è alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo che possa prendere il posto di Federico Cherubini. L’attuale dirigente del Napoli è in pole

La Juventus cerca un nuovo Direttore Sportivo. Cherubini è attualmente squalificato per 16 mesi per la vicenda plusvalenze ma sarà comunque destinato a uscire di scena a giugno. Dunque, serve, un nuovo DS. In cima alla lista c’è Cristiano Giuntoli del Napoli. Allegri lo conosce e lo apprezza e la Juventus avrebbe bisogno di un dirigente abile e competente come l’artefice dell’imminente scudetto azzurro. Non solo Giuntoli. In lizza anche Ricky Massara, attualmente al Milan, Giovanni Rossi (ex Juve), oggi al Sassuolo, nonché la soluzione interna di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen.

Sandro Caramazza