Juve storia di un grande declino

La stagione negativa dei bianconeri è oggetto di analisi e discussioni. Ma di chi sono le colpe?

Se volessimo azzardare una citazione cinematografica su ciò che sta accadendo alla Juventus, è senza dubbio: “si salvi chi può“. Dopo nove anni di successi e di gioie a mai finire, a Torino qualcosa si è rotto e come accade nelle più grandi famiglie, è arrivata l’ora di discuterci su e risolvere una volte per tutte una situazione diventata complicatissima. Dai 102 punti di contiana memoria, passando per lo strapotere allegriano, si è arrivati alla Juventus dei “pirla”, una squadra scarica e vuota, uscita dagli ottavi di finale di Champions League e a -10 dal primo posto. Ma quali sono i motivi di questo declino apparentemente inesorabile?

Gestione societaria

Se qualcosa va male, comprensibilmente al vertice della piramide hanno le proprie colpe. Ai dirigenti bianconeri non si può di certo appuntare il fatto che non abbiano rivoluzionato anno dopo anno una rosa forte e vincente. Lo dicono gli acquisti, nonché i trofei ben collezionati sulla bacheca dello Stadium. Tuttavia, questo ciclo vincente della Juventus è andato via via scemando, passando dal solito doblete di allegriana memoria (con la tripletta persa sul più bello) al vincere quello scudetto, ormai “bistrattato” dagli stessi tifosi, desiderosi della Coppa dalle grandi orecchie.

La partenza di Marotta e l’acquisto di Ronaldo potrebbero essere di per se due temi correlati, ma non per forza decisivi in questo sfacelo bianconero. Tuttavia, se compri il giocatore più forte in circolazione, è logico pensare che bisogna costruirgli una squadra all’altezza e se l’anno dopo decidi di spendere 80 milioni per un singolo difensore (de Ligt) vuol dire che non lo vuoi e non lo stai facendo, soprattutto se in centrocampo ti ritrovi dal trio più forte d’Europa (Pirlo-Pogba-Vidal e quel jolly unico come Marchisio) a due parametri zero (non proprio forti come il francese campione del mondo sopra) e ad un ex panchinaro.

Giocatori non all’altezza

Se i dirigenti dirigono, i giocatori giocano e se quest’ultimi, che sono stati scelti dai primi, non sono all’altezza allora sì che le cose diventano correlate. Ciò che salta negativamente all’occhio è sicuramente il centrocampo, passato come detto in precedenza da più forte d’Europa a quinto/sesto d’Italia. Il post acquisto CR7, difatti, è stato gestito (in termini di mercato) male e con troppa sufficienza, quasi a pensare che un semplice quanto formidabile giocatore bastasse da solo a vincere tutti i trofei. I vari Ramsey, Rabiot, Arthur sono frutto di un mercato non oculato e, per niente, in continuità con quanto pattuito di buono negli anni precedenti.

Lo spendere 80 milioni per un difensore (sì forte ma non imprescindibile) senza pensare ad reparto mediano da rifondare al meglio, è stata una mossa sbagliata e controproducente. Se a ciò poi aggiungi la scelta di affidare una delle panchine più prestigiose al mondo ad un esordiente, allora è legittimo proferire l’espressione: “tirarsi la zappa sui piedi“.

Allenatore non all’altezza

Dal gradino più alto, ecco che si passa al gradino più “basso della piramide”, quello che se le cose vanno male, è il primo e unico colpevole, ovvero l’allenatore. Nel giro di un anno la carriera dell’ex maestro (usato nel giusto contesto) del centrocampo mondiale è passata da tranquilla e serena, a costantemente contestata e messa in discussione. La frase tanto bistrattata e criticata di Graziani (“dare una Ferrari ad un neo-patentato“) non era tanto sbagliata, soprattutto se poi questa Ferrari somiglia a quella trasandata e lenta degli ultimi anni (sperando in una ripresa quest’anno).

L’esperimento di Agnelli non è oggettivamente funzionato, con Pirlo che ha evidenziato (giustamente oserei dire) le diverse lacune da neo-allenatore. Dalla famosa costruzione dal basso (solo se hai giocatori con i piedi) all’inesorabile 4-4-2 (poco legato alle caratteristiche dei suoi giocatori), passando per l’integralismo nell’ibridare certi giocatori (Kulusevski punta), l’ex fuoriclasse azzurro ha inesorabilmente toppato. Il toto-nomi è, iniziato, a rimbombare tra le casse mediatiche, con il “bistrattato” Allegri ritornato ad essere la Cameron Diaz di “Tutti pazzi per Mary” dei tifosi juventini.

