Juve, si ferma Danilo

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore è uscito a fine primo tempo della sfida contro il Venezuela per un problema muscolare

Altro problema per la Juventus. Nella notte, durante il primo tempo di Brasile-Venezuela, Danilo ha chiesto il cambio per un problema al flessore della coscia sinistra. Alla fine del match lo stesso difensore ha parlato con la stampa dicendo: “Conosco il mio corpo, ho capito che mi ero fatto male” ed ha annunciato che non giocherà contro l’Uruguay. Nelle prossime ore sarà a Torino per sostenere gli esami strumentali e capire la reale entità dell’infortunio.

Al momento rimane in dubbio per la partita tra Milan e Juventus in programma il 22 ottobre.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina