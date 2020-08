Juve, Pirlo ha le idee chiare: entusiasmo e calcio europeo

Il nuovo tecnico bianconero si presenta ai tifosi

C’era attesa per le parole di Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione da allenatore della prima squadra bianconera. Così all’indomani del primo allenamento della stagione 2020/21, il neo tecnico juventino si è soffermato su vari argomenti: dal modo che in cui farà giocare la squadra, a chi partirà e chi resterà.

Era chiaro che Pirlo fosse stato preso per dare una mentalità europea e un gioco europeo alla Juventus e lo stesso tecnico ha spiegato che la sua squadra potrà giocare sia con la difesa a tre che a quattro. Dunque dichiarazioni che seguono quanto già provato ieri con alcuni gruppi della rosa bianconera, quando Pirlo si è soffermato sul 4-3-3 e sul 3-5-2. Il suo calcio avrà come obiettivo quello di tenere il pallone e di recuperarlo velocemente.

A parte i discorsi sull’entusiasmo che vuole riportare in casa Juve e sul fatto che voglia lo spirito della Juve di Conte, Andrea Pirlo ha parlato anche di alcuni giocatori: Ronaldo e Dybala resteranno a Torino, mentre Gonzalo Higuain è destinato a salutare la Juventus. Il Pipita e il neo-tecnico si sono parlati ed è stato spiegato al bomber argentino che il club non vuole proseguire con lui: dunque si va verso la rescissione del contratto e presto la Juventus dovrà acquistare un nuovo attaccante; il favorito sembra essere Edin Dzeko, ma la trattativa con la Roma è ancora tutta da impostare. Il secondo nome sul taccuino di Paratici è Arkadiusz Milik, ma anche in questo caso è tutto da definire. Ci sarebbero anche altri nomi in ballo per il mercato bianconero e non solo per l’attacco ma ad oggi, come spiegato dallo stesso Pirlo, sono tutti nella sua testa e per ora non ne parlerà con la stampa.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: gazzetta.it