Juve ok con Dybala e Ronaldo, Samp domata al Ferraris . Analisi e pagelle

I bianconeri non sbagliano l’anticipo della 17°giornata e si riportano primi in solitaria

La Juve batte la Sampdoria per 2 a 1 grazie alle reti di Dybala e Ronaldo, inutile il momentaneo pareggio di Caprari. Alla prima di CR7 a Marassi, Buffon timbra il gettone di presenza numero 647 in A eguagliando Paolo Maldini in vetta e i bianconeri si riportano in cima alla classifica a +3 sull’Inter.

Nelle file blucerchiate, due le novità più importanti, fuori Quagliarella e Gabbiadini e attacco affidato a Ramirez e Caprari.

Nei campioni d’Italia, Sarri conferma il tridente composto da Ronaldo, Higuain e Dybala; in mezzo c’è Pjanic coadiuvato da Rabiot e Matuidi.

CR7-JOYA BIANCONERI AVANTI

Primo tempo combattuto al Marassi di Genova con pallino del gioco affidato alla Juve e Samp che gioca di rimessa. Dopo un sospetto contatto nell’area bianconera tra Demiral e Murru, con Rocchi che indica al terzino sardo di rialzarsi, i campioni d’Italia aumentano i giri del motore, alzando il baricentro ma cozzando contro una Samp ben organizzata tatticamente e con le due linee di difesa e centrocampo molto serrate. Al minuto 18’, però, i bianconeri la sbloccano: cambio di gioco di Alex Sandro per Dybala, che non ci pensa due volte e da posizione defilata lascia partire un bellissimo sinistro al volo che batte un sorpreso Audero. I blucerchiati reagiscono con forza e intensità all’acuto della Joya, e al 35’esimo rimettono tutto in equilibrio: in tre vanno a pressare Alex Sandro, che perde palla in uscita, servizio a rimorchio per Caprari che col destro trafigge Buffon per l’1-1. Nel finale, la Juve si riproietta nuovamente in avanti e al 45’esimo fa 2 a 1: ancora Alex Sandro sulla sinistra, cross in mezzo per CR7 che sale in cielo e con un grandissimo colpo di testa batte Audero (10°gol in questo campionato per l’asso portoghese).

SUCCEDE POCO O NULLA

Ripresa che si apre con lo stesso canovaccio del primo tempo, bianconeri a condurre il match e doriani a giocare di ripartenza. La squadra di Ranieri cresce però di intensità e coraggio e sfruttando qualche sintomo di stanchezza dei bianconeri prova a rendersi pericolosa prima con Thorsby dalla distanza e poi con il neoentrato Gabbiadini, la cui spizzata in area di rigore non trova miglior fortuna. Dal minuto 68’ il tridente bianconero inizia a perdere i suoi pezzi, escono prima Higuain e poi Dybala che lasciano spazio rispettivamente a Ramsey e Douglas Costa, che rinforzano il centrocampo e la velocità in zona d’attacco. Con il passare dei minuti, però, le emozioni iniziano a scarseggiare e bisogna aspettare il 90’ per vedere un’ulteriore palla-gol, con Ronaldo che prima si fa annullare un gol per offside e poi sfiora ancora l’1-3 con una gran conclusione dalla sinistra. Nel finale, espulso Caprari per la Samp, il match termina dopo 5’minuti di recupero sul punteggio di 2 a 1 per la Juve.

Samp che non riesce ad incidere e soffre la grande tecnica dei bianconeri. Grande impegno ma poca concretezza in attacco.

Ottima gara della Juve, che ottiene il momentaneo primo posto in solitaria, guadagnando tre punti importantissimi. Il tridente va, oggi in grande spolvero Ronaldo e Dybala.

PAGELLE

Buffon: 6 Poco impegnato a parte deve prender palla da dentro il sacco per il gol di Caprari.

Danilo: 6 Meglio in fase difensiva che offensiva dove si fa vedere poco. Dal 81’ De Sciglio: s.v

Bonucci: 6,5 Ottima prestazione del centrale azzurro con ordine ed esperienza.

Demiral: 6 Soffre un po’ la velocità di Murru e Caprari nel primo tempo, nella ripresa va meglio.

Alex Sandro: 6,5 Due assist al bacio che danno la vetta alla Juve, poi però sbaglia nel gol doriano.

Rabiot: 6 Gara senza picchi, più quantità che qualità.

Pjanic: 6,5 Sempre diligente con esperienza e tecnica da vendere. Sicurezza!

Matuidi: 6,5 Grande impegno, corsa e intensità, quasi indispensabile.

Dybala: 7,5 Sblocca il match con un gol da ricordare, si muove benissimo e mette tanto impegno e costanza. Dal 76’ Douglas Costa: 5,5 Entra non con il giusto piglio, fa fatica e i postumi dell’infortunio si sentono.

Higuain: 6 Prestazione con buoni movimenti senza palla soprattutto nel primo tempo ma poco servito dai propri compagni. Dal 68’ Ramsey: 6 Attivo e dinamico, aggiunge qualità al centrocampo.

Ronaldo: 7,5 Come la Joya è uno dei migliori della partita, raddoppia con un gol da grandissimo atleta, prendendo l’ascensore e sovrastando Murru. Nella ripresa, rischia la doppietta e a tutto ciò aggiunge impegno e lotta per la squadra.

Sarri: 6,5 Non sbaglia l’esame doriano e col tridente riconfermato si riporta nuovamente in vetta al campionato.

Dichiarazioni post-match Sarri

“Partita difficile contro un avversario ben organizzato e ostico. Grandissimi i gol di Dybala e Ronaldo; Higuain meglio nel primo tempo, nella ripresa si è un po’ spento ma ci sta, gioca continuamente. Rabiot? Sta uscendo fuori”.

Fonte foto: CalcioToday.it

Sandro Caramazza