Juve, l’esito degli esami di Vlahovic e Chiesa

I due hanno accusato un leggero problema dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter e oggi hanno svolto i controlli di rito

Condizioni da valutare in casa Juventus. Nel derby d’Italia di ieri, terminato con la vittoria nerazzurra per l’autogol di Gatti, Vlahovic e Chiesa hanno lasciato il campo con qualche problemino. Nella giornata odierna i due hanno svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato un sovraccarico all’adduttore della coscia destra per il serbo e una semplice contusione al piede destro per il numero 7. Chiesa dovrebbe recuperare tranquillamente per il prossimo match contro l’Udinese mentre le condizioni di Vlahovic verranno valutate di giorno in giorno.

