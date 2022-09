Juve: ecco Paredes

Il centrocampista argentino sosterrà le visite mediche direttamente a Parigi, sede della sua ex squadra

Dopo l’arrivo dell’attaccante Milik la Juve puntella anche il centrocampo. Leandro Paredes centrocampista proveniente dal PSG arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Perno del centrocampo della Nazionale argentina, vanta il successo in Copa America dello scorso anno, con il PSG non è mai stato presente in campo per una stagione intera, è passato da titolare a riserva e viceversa nei 4 anni a Parigi. La Juve nel frattempo ha ceduto sempre in prestito il centrocampista Rovella al Monza.

Fonte foto: Yahoo.com

Stefano Rizzo