Juve, da Icardi a Pjanic fino a Di Maria: asse caldo con il Psg

Non è un mistero che ai bianconeri piaccia l’ex attaccante dell’Inter, ma dalla Spagna scrivono di un forte interessamento anche per l’altro argentino. E il centrocampista bosniaco potrebbe fare il percorso inverso in un clamoroso maxi scambio

TORINO – Nonostante la piena emergenza coronavirus, che ha causato lo stop dei campionati da oltre un mese e che non offre ancora garanzie sul possibile ritorno in campo, l’argomento calciomercato, quando ci si avvicina ai mesi estivi, inizia a essere molto caldo. E così aumentano i rumors di una possibile maxi trattativa tra Juventus e Psg con il coinvolgimento di nomi illustri.

Negli ultimi giorni del mercato invernale, le due squadre avevano messo sul tavolo lo scambio De Sciglio-Kurzawa, poi saltato a ridosso del gong. Tuttavia, nonostante la fumata nera, i rapporti tra i dirigenti bianconeri e quelli transalpini sono ottimi, non a caso adesso circolano nomi (non ne vogliano i due difensori) decisamente più altisonanti. Quando si parla di mercato, lui non manca mai, protagonista assoluto. Chi? Mauro Icardi. L’attaccante argentino è in prestito dall’Inter, ma il riscatto da parte del Psg, nonostante la buonissima stagione, non è poi così scontato. Di certo c’è che l’avventura in nerazzurro dell’ex sampdoriano è finita, così come è ormai il segreto di Pulcinella che la Juventus vorrebbe puntare forte sul marito di Wanda Nara. Possibile quindi, con Marotta che non vorrebbe cederlo agli storici rivali, che Paratici faccia pressione sui campioni di Francia per riscattarlo, per poi trattare direttamente con i colleghi transalpini.

Qui però il discorso rischia di allargarsi. Dalla Spagna i media scrivono infatti che la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Angel Di Maria. Il contratto dell’esterno argentino con il Psg scade nel 2021 e pare che Cristiano Ronaldo in persona abbia dato l’ok alla trattativa. I due d’altronde si sono sempre trovati alla meraviglia ai tempi del Real Madrid. Dal canto suo, però, il Psg non vorrebbe soltanto cedere e così a compiere il percorso inverso, da Torino a Parigi, potrebbe essere Miralem Pjanic. Pur essendo il fulcro del centrocampo bianconero, Sarri nelle ultime partite prima dello stop dovuto al covid-19, ha dato grande fiducia in mezzo al campo a Bentancur, che quindi sarebbe il sostituto naturale dell’ex romanista (per magari lasciare il posto, a sua volta, a Paul Pogba). Per ora dunque sono soltanto rumors o, se vogliamo, fantacalcio, però tutti questi nomi c’è da scommettere che saranno tra i grandi protagonisti della prossima sessione del mercato.

Fonte foto: tuttomercatoweb.com, gianlucadimarzio.com

Francesco Carci