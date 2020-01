Juve-Cagliari, Sarri ha lavorato sui tanti goal presi: “Non è sempre responsabilità della difesa”

Il tecnico toscano nella consueta conferenza pre-gara propone la sua analisi dei motivi per cui la vecchia signora ha incassato così tante reti nelle ultime gare, non conferma nè smentisce il ricorso al tridente anche contro i sardi e fa il punto sugli indisponibili



Clicca qui per la conferenza completa



Fonte foto:juventusnews24.com

Roberto Lojudice