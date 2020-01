Juve-Cagliari, è poker bianconero all’Allianz, termina 4-0 – Analisi e pagelle

Una scossa era richiesta alla vecchia signora, con un pubblico molto esigente che non avrebbe preso bene un inizio 2020 sottotono. La squadra di Maran ha invece resistito bene per i primi cinquanta minuti per poi arrendersi a Cistiano Ronaldo e compagni



Innaugurano il nuovo anno le due squadre, entrambe alla ricerca del bottino dei tre punti, la Juve che non può permettersi altri scivoloni dopo la finale di supercoppa persa contro la Lazio e il Cagliari che deve sgomitare per ottenere un posto in Europa.



Sarri rinuncia al tridente e schiera un 4-3-1-2, fuori quindi Gonzalo Higuain, viene invece di nuovo scelto Rabiot come titolare. Ramsey a sostegno del rearto offensivo della coppia Dybala Ronaldo col compito di far dialogare con il centrocampo. In difesa si vede Demiral di nuovo, de Light invece si accomoda in panchina.



Per Maran un 4-3-2-1, nessuna sorpresa per i sardi quindi.

Walukiewicz in difesa fa il suo debutto stagionale, Simeone Joao Pedro e Nainggolan nel triangolo offensivo dell’albero di Natale degli isolani.



All’Allianz Stadium un primo tempo dove il ritmo non è assente, i bianconeri tengono le redini della partita, fanno possesso e impostano, di contro un Cagliari attento a sfruttare le possibili occasioni di rimessa.

Per Ramsey le note iniziali, la prima al 13′ sfruttando un cross di Rabiot, il gallese ci prova di mezza rovesciata, la palla sfugge di lato però, non senza colpe del compagno di squadra Matuidi.

Bloccata invece da Olsen al 25′ la seconda iniziativa dell’ex Arsenal calciata dal limite.

Per i ragazzi di Sarri la più nitida occasione da rete è però quella del 36′ con la traversa seguita all’incornata di Demiral su un corner servito da Pjanic.

Compatti i sardi ma per vedere un contropiede che porti ad una conclusione pericolosa bisogna aspettare il 40′ con Simeone che serve Nainggolan, il belga non è preciso e calcia lateralmente.



Se il primo tempo si conclude a reti inviolate, il secondo si apre all’insegna del goal, Ronaldo da il via alle danze al 49′. Cr7 intercetta una palla orizzontale controllata male da Klavan proprio sul limite dell’area, dribbla Olsen e a porta vuota è impossibile per lui sbagliare.

Poco dopo il portiere degli ospiti si rende protagnista di un paio di interventi degni di nota, su una conclusione ravvicinata di Dybala e su una deviazione involontaria di Klavan.

C’è spazio anch per una traversa di Simeone anche lui di testa in questo secondo tempo in cui però la Juve la fa da padrona, all 66′ Rog stende Dybala in area; è rigore e secondo centro per Ronaldo.

Un ultimo sussulto degli isolani con Nainggolan al 72′ prima del poker bianconero realizzato all’81’ ad opera di Higuain, subentrato a Dybala, ed il solito Ronaldo a guida del contropiede juventino.

Si conclude con un rotondo 4-0 a Torino.



Per più di un tempo i ragazzi di Maran hanno retto bene, compatti e ordinati, si sono difesi dalle iniziative bianconere, un pizzico di sfortuna con i due pali di Joao Pedro e Naingolan. Su tutti gli episodi quello su cui il Cagliari deve più rammaricarsi è l’ingenuità che porta al primo goal della Juve, da quel momento una partita equilibrata si trasforma in un dominio unilaterale per i padroni di casa. Quest’ultimi esprimo maggior ordine e un palleggio di qualità che ha stancato gli avversari e che ha portato alla prima tripletta in A torinese per Ronaldo. la scelta di evitare il tridente d’attacco ha evidentemente ripagato il tecnico della vecchia signora.



Queste le sue dichiarazioni alla stampa al termine di gara: “Tutto il lavoro svolto nel primo tempo lo abbiamo accolto nella ripresa. Nel secondo tempo abbiamo riempito e attaccato meglio l’area, anche se le misure mi pare siano state quelle giuste anche nel primo tempo. Il Cagliari era un’avversaria pericolosa, in trasferta aveva sempre segnato”



Pagelle Juve



Szczesny 6 – Il suo impegno nel match è minimo, maggiore è quello dei legni della sua porta invece

Cuadrado 6,5 – Duella costantemente con Pellegrini, va in difficoltà però quando viene pressato dagli avversari

Bonucci 7 – Perno e guida della linea difensiva, punto di riferimento che migliora la prestazione dei compagni

Demiral 6 – Reattivo, lucido e concentrato, non bisogna chiedersi come si sia conquistato un posto da titolare

Alex Sandro 6 – Nainggolan lo mette in difficoltà, e proprio dalla sua area di competenza che nascono le poche azioni pericolose avversarie

Rabiot 6,5 – Mostra qualità con la palla tra i piedi ed attenzione nei movimenti richiesti dal tecnico

Pjanic 7 – Dà respiro al gioco, lavora tanto dietro le quinte e sposta la manovra in avanti, cos’altro dovrebbe fare?

Matuidi 5,5 – Unico sotto la sufficienza per via di una prestazione opaca, che mostra affanno già dal primo tempo (83’ Emre Can S.V.)

Ramsey 7,5 – Mette le sue capacità al servizio di Sarri che si può ritenere soddisfatto per averlo scelto

Dybala 7 – Di occasioni ne ha avute, rimedia anche il rigore che verrà concluso da Cr7 (70’ Higuain 7 – Perfetto nel dribbling che lo porta in rete)

Ronaldo 7,5 – Tripletta per lui, facile il primo goal, su rigore il secondo, di contropiede il terzo ma mette lo zampino anche sulla rete di Higuain

Sarri 7 – Serviva una prestazione che rassicurasse dopo gli scricchiolii delle ultime gare, ed è arrivata. Qualche ritocco azzeccato nella formazione è stata la sceta giusta



