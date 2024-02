Juve, altro stop per Chiesa

Tempo di lettura meno di un minuto

L’esterno ha subìto un colpo da Alex Sandro e ha terminato prima l’allenamento di oggi

Continua la sfortuna di Federico Chiesa in questa stagione. Il 7 bianconero ha terminato anticipatamente la sessione di allenamento odierna a causa di una botta subita da Alex Sandro. Chiesa è uscito dal campo zoppicando ma più per precauzione che per altro. Al momento non sono previsti degli accertamenti con il giocatore che dovrebbe essere regolarmente convocato per la gara contro il Napoli.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina