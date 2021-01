Juric e il Verona continuano a stupire

Nonostante un profondo rinnovamento estivo la compagine veneta resta una delle più sorprendenti del nostro campionato

Il Verona di Ivan Juric si sta confermando anche quest’anno come una delle maggiori rivelazioni del campionato, non solo per gli ottimi risultati fin qui conseguiti ma anche per quanto fatto vedere a livello di gioco dai propri interpreti. Nonostante un profondo cambiamento estivo dovuto alle tantissime cessioni dei calciatori che si erano messi più in mostra nella passata annata, il Verona ha mantenuto la propria identità di gioco grazie al suo allenatore che affronta ogni compagine a viso aperto.

Come ammesso anche dallo stesso Juric la squadra dell’anno scorso sembra migliore di questa di cui dispone oggi, ma il campo che è sempre giudice supremo, non solo ha detto che il Verona ha la miglior difesa del campionato in relazione alle partite disputate, ma ha anche più punti, ben 7, di quanti ne aveva la squadra dello scorso anno a questo punto della stagione.

Il Verona però oltre al suo allenatore che è la certezza più grande, può coccolare un grandissimo Mattia Zaccagni definitivamente esploso e pronto al salto di qualità. Tra gli altri ha poi valorizzato Federico Dimarco che sta iniziando anche a decidere le partite con le sue giocate, Antonin Barak che sta trovando continuità e Matteo Lovato che forse è ancora un po’ acerbo ma ha grandi margini di crescita.

L’Hellas dunque continua a stupire lontano dai riflettori, la zona europea è il sogno ma raggiungerlo vista la qualità e quantità delle concorrenti non sarà facile, tuttavia sarebbe il coronamento di un progetto incredibile con alla guida uno degli allenatori più competenti della nostra Serie A.

Alessandro Fornetti