Jude Bellingham il predestinato

Il giovanissimo talento inglese del Borussia Dortmund sta bruciando le tappe ed a soli 18 anni punta a stupire sia in Germania che in Europa

Ci deve essere qualcosa di magico dalle parti di Dortmund, un’atmosfera speciale che contagia ogni giovane diamante grezzo che entra a far parte della squadra della città della Ruhr. Nell’ultimo decennio abbiamo perso il conto dei talenti sfornati dal Borussia Dortmund, eppure ogni volta ci stupiamo quando, ceduto un grande giocatore, ne spunta un fuori un altro di livello equivalente ed in alcuni casi superiore. Jude Bellingham è solo l’ultimo di questi.

Bellingham è stato prelevato direttamente dalla English Football League – Championship, la seconda lega professionistica inglese, pagando ben 25 milioni di euro al Birmingham, squadra che lo ha accolto sin dall’età di 8 anni, svezzandolo e poi facendolo esordire tra i professionisti all’età record di 16 anni. Il Borussia lo ha acquistato investendo una cifra che a molti inizialmente è sembrata un azzardo, una scommessa, considerata l’età e la pochissima esperienza del ragazzo. Nel giro di qualche mese però le polemiche si sono azzerate. Partita dopo partita infatti, Bellingham ha bruciato le tappe diventando uno dei giocatori cardine del nuovo corso del club giallonero. Se Haaland e Reus comandano il reparto offensivo, l’ex giocatore del Birmingham dirige il centrocampo con una personalità totalmente inusuale per un ragazzo di appena 18 anni. Il giovane Jude dal punto di vista tattico è un giocatore che può ricoprire svariati ruoli in mezzo al campo, dall’esterno alto alla mezzala, dal regista fino anche al trequartista. Ha un’ottima tecnica individuale per uno della sua altezza (186 cm) ma è anche molto rapido. C’è chi vede in lui un doppione di Paul Pogba, ma Bellingham fin da subito ha mostrato una vocazione per la “totalità” che lui punta ad assecondare per diventare un centrocampista universale. Vedendolo giocare in effetti si ha la sensazione di avere di fronte un giocatore che sa cosa fare in ogni situazione, in ogni zona del campo, che studia in maniera maniacale lo spazio sul terreno di gioco per decidere prima di ricevere il pallone cosa fare. Esattamente ciò che insegnava Rinus Michels ai suoi giocatori ai tempi dell’Ajax del Calcio Totale. Del suo talento si è accorto anche Gareth Southgate, che a novembre 2020 l’ha convocato con l’Inghilterra e l’ha fatto diventare, a soli 17 anni e 136 giorni, il terzo giocatore più giovane di sempre ad esordire con la maglia della nazionale maggiore dopo Theo Walcott e Wayne Rooney.

L’inizio di stagione 2021-2022 è stato per Bellingham ancora più spumeggiante del finale della precedente. Piovono gli elogi, ma allo stesso tempo aumenteranno le aspettative e le pressioni che inevitabilmente queste si portano dietro. Spetterà ad allenatore e società del Dortmund proteggere il loro giovane fuoriclasse, accompagnandolo al meglio nel suo percorso di crescita. I precedenti fanno ben sperare: Jude non poteva trovare club migliore per compiere il definitivo salto di qualità e nel mentre il Borussia si gode il suo ennesimo talento.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)