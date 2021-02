Juan Cuadrado, regista aggiunto nella Juventus di Andrea Pirlo

Il colombiano è diventato uno dei giocatori fondamentali nel nuovo ciclo bianconero: proviamo a capire perché

Il gol del 2 a 0 siglato dalla Juventus a Marassi nell’ultimo weekend avrà ricordato a molti la rete messa a referto in Supercoppa Italiana contro il Napoli (sempre quella del 2 a 0, per giunta): lancio di Cristiano Ronaldo a tagliare il campo, sgroppata sulla fascia di Juan Cuadrado e pallone comodamente appoggiato nel mezzo dell’area di rigore solo da spingere in porta. L’unica differenza è stata rappresentata dall’autore del gol – contro i partenopei Alvaro Morata, contro i blucerchiati Aaron Ramsey – ma entrambi le reti hanno un minimo comune denominatore: l’assist del colombiano, autore della giocata risolutrice.

Vero e proprio regista aggiunto della Juventus di Andrea Pirlo, anche in questo nuovo ciclo il calciatore ex Udinese, Lecce e Fiorentina è diventato centrale e difficilmente sostituibile: dopo esser stato voluto da Massimiliano Allegri, le sue qualità sono state apprezzate anche da Maurizio Sarri e adesso dal suo successore. Bloccato nella prima metà del mese di gennaio dal Coronavirus, Cuadrado è sceso in campo da titolare in Supercoppa con il Napoli, risultando decisivo nella finale del Mapei Stadium al cospetto dell’undici partenopeo.

Juan Cuadrado esulta con la Supercoppa Italiana vinta lo scorso 20 gennaio

Nella sfida di Marassi di sabato pomeriggio il colombiano ha messo a referto il sesto assist stagionale in campionato, lo stesso numero di quanti ne aveva serviti ai compagni lo scorso anno, ma con ben 18 partite in meno.

Non più solo spacca-partite – come accaduto nel derby contro il Torino e nella trasferta di Champions League a Barcellona –, l’ex Chelsea è diventato anche un punto di riferimento quando ha la palla tra i piedi, costantemente cercato dai compagni e sempre in grado di tirare fuori la giocata dal nulla. Anche per questo le sue caratteristiche combaciano alla perfezione con il gioco voluto da Pirlo, rappresentando per il nuovo allenatore una freccia inarrestabile sulla fascia ma anche una fonte di gioco per lo sviluppo della manovra della Vecchia Signora.

Un regista aggiunto insomma, abile ad agire sulla fascia e a creare pericoli anche da quel lato del campo. Per questo motivo Cuadrado è insostituibile tatticamente e a livello di rendimento: infortuni permettendo, la Juventus potrà beneficiare di un’arma in più fino alla fine del campionato.

Fonti Foto: Eurosport, La Repubblica

Fabrizio Scarfò