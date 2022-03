Jovic via dal Real Madrid: anche il Milan sull’attaccante serbo

L’ex centravanti dell’Eintracht Francoforte è pronto a lasciare la capitale spagnola. Sul giocatore, diverse pretendenti. Tra cui il club rossonero

Matrimonio burrascoso sin dall’inizio quello tra Luka Jovic e il Real Madrid. Arrivato per 60 milioni di euro più 5 di bonus dall’Eintracht Francoforte, l’attaccante serbo ha visto più ombre che luci con la casacca dei Blancos. Dopo anni deludenti, Jovic sarebbe pronto a lasciare Madrid. A scriverlo è il quotidiano spagnolo Marca. Sul 24enne non mancano ovviamente le pretendenti. Due in particolare dalla Premier League (Everton e Arsenal) e una dalla Bundesliga (il Borussia Dortmund). Quest’ultima potrebbe acquistarlo per sopperire alla futura partenza di Haland, proprio in direzione Real Madrid. Su Jovic, occhio però anche al Milan. Il club rossonero deve necessariamente ringiovanire il parco attaccanti viste la carta d’identità piuttosto invecchiata di Ibrahimovic e Giroud.

Sandro Caramazza