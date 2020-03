Josef ‘Pepi’ Bican. Oltre 800 goal per l’uomo che imparò a giocare scalzo

Rispolveriamo un campione assoluto a cui l’opinione pubblica moderna non rende giustizia a dovere. E’ lui il calciatore che ha fatto più reti di tutti

Nell’archivio dei grandi talenti, talvolta permeando a dovere ci si imbatte in scoperte che lasciano un retrogusto immediato di arricchimento, condito dall’impressione, che in quell’istante sia stata fatta una scoperta che porterà una mise in più a far da corredo al bagaglio personale di conoscenze.

E’ il caso del personaggio del quale andremo a trattare: Josef ‘Pepi’ Bican, calciatore nato a Vienna il 25 settembre 1913 e morto a Praga il 12 dicembre 2001.

Parliamo di un atleta di enorme spessore, la cui figura stilistica sportiva è stata, ahilui offuscata dall’avvento della seconda guerra mondiale. Male, perché non soltanto i filologi di materia sportivo-calcistica dovrebbero sapere che il sopra citato signore detiene ad oggi il record assoluto di segnature realizzate nelle competizioni ufficiali: 805 goal, che diventano ben 1468 contando anche le amichevoli. Alcuni archivi gli imputano meno goal, ma comunque ben 759, due lunghezze sopra alla leggenda Pelé.

Si trova anche al secondo posto per partite consecutive dove è riuscito ad andare a segno, ben 19, staccato di due lunghezze da Lionel Messi (21).

Foto tratta da

Attaccante di peso, vantava un’eccellente tecnica e proprietà di palleggio che lo hanno portato a rivestire tutti i ruoli del reparto offensivo, e proprio per la sua bravura era esentato da ripiegamenti difensivi e contenimenti in aiuto ai compagni che ben accettavano viste le sue proverbiali doti di tiratore scelto. Percorreva i 100 metri in 10,8 secondi e questa caratteristica ne faceva un brevilineo allo stato puro. Per farvi capire Cristiano Ronaldo recentemente ha percorso 100 metri in 10 secondi netti, decenni dopo.

Veloce, rapace e forte tecnicamente, Pepi Bican come se non bastasse vanta ancora oggi un ulteriore primato, quello di aver segnato con tre nazionali contemporaneamente (Austria, Repubblica Ceca e Boemia e Moravia). Ciò che fa riflettere circa la storia di questo indiscutibile campione anacronistico è che nel proprio vissuto ha forgiato quella personalità che lo ha portato a primeggiare ed imporsi nell’Europa di quegli anni. Basti pensare, tanto per citare uno degli svariati aneddoti, che Josef rimase orfano all’età di 12 anni, e per procurarsi il necessario per autosostentarsi lavorava come apprendista operaio in una fabbrica viennese nel quartiere Favoriten. Riteneva che il contatto con il suolo fosse determinante ai fini della fisica d’impatto che avveniva tra corpo e pallone, e per questo per un lungo periodo iniziale propedeutico passò il proprio tempo addestrandosi scalzo.

Vinse una Coppa Mitropa detta anche Coppa Europa, destituita nel 1992 e che insieme alla Coppa Latina, giocatasi negli anni ’50, furono le progenitrici dell’attuale Champions League. Vanta ben 12 titoli di capocannoniere e con 518 reti in 341 partite nei campionati di prima divisione, detiene una media goal a partita del 1.52.

Dopo una carriera da allenatore non fortunata stramazza nel baratro sociale e passa i restanti anni nella povertà. Soltanto dopo con l’avvento della Rivoluzione di Velluto, che nel 1989 condusse alla caduta del governo comunista cecoslovacco, fu riabilitato il valore sportivo delle sue gesta e di ciò che riuscì a compiere nel non lontano immaginario collettivo.

Fonte della foto: gioco pulito

Cesare D’Agostino