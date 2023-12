José Mourinho attacca ancora la squadra

Tempo di lettura 1 minuto

In seguito alla deludente prova della formazione giallorossa contro il Servette che ha portato al pareggio per 1-1, il tecnico portoghese torna a lanciare strali durissimi nei confronti dello spogliatoio

Sembra stia diventando un rituale, di tanto in tanto, a seguito di qualche risultato altalenante della squadra, il portoghese alza i toni ed è diretto come solo lui sa fare. Se l’è presa un po’ con tutti: “D’ora in poi ci sarà gente che andrà in campo solo quando gli altri saranno morti“, probabilmente con le riserve schierate ieri dal primo minuto e alle quali avrebbe quindi dato la possibilità di mettersi positivamente in mostra. Naturalmente non risparmia nulla ai titolarissimi che sono poi subentrati a partita in corso: “A volte chi non è abituato a stare fuori entra con un atteggiamento superficiale che non aiuta la squadra“. Insomma non fa nomi lo Special one, ma ce n’era bisogno?

Fonte foto: rompipallone.it

Luigi A. Cerbara